Así ha finalizado la jornada 11 para los equipos valencianos de Primera RFEF

La undécima jornada ya es historia para los equipos valencianos del segundo grupo de Primera Federación que, en mayor o menor medida, han obtenido resultados buenos, que les han permitido escalar posiciones en la tabla para no perder de vista sus respectivos objetivos. El CD Eldense firmó el empate (1-1) en la casa del líder, el Atlético Madrileño; el Hércules sumó una victoria por la mínima (1-0) ante el CE Europa, en plena lucha por las primeras posiciones, y el Villarreal B cerró la jornada con tres puntos que le han impulsado hasta la séptima posición.

Atlético Madrileño (1-1) CD Eldense

El Eldense sigue encontrándose. El pasado viernes, el equipo alicantino visitó al líder del grupo 2 de Primera RFEF, el Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid, un rival de altura. Pese a comenzar por debajo en el marcador apenas veinte minutos después del pitido inicial, el cuadro dirigido por Claudio Barragán no dio su brazo a torcer y, en el tiempo añadido de la primera mitad, Dioni anotaría el tanto del empate.

Al finalizar los segundos cuarenta y cinco minutos, el marcador no se alteraría y el conjunto alicantino regresaría a Elda con un punto valioso frente a un rival exigente. De esta manera, el CD Eldense sumaba su cuarto partido consecutivo sin perder, pero la victoria del Villarreal B le haría descender un puesto en la tabla. Actualmente son el octavo clasificado con 15 puntos.

Hércules (1-0) CE Europa

El Hércules recupera el aliento. El José Rico Pérez acogía la tarde del sábado un partido de altura. Los blanquiazules recibían al CE Europa, uno de los grandes contendientes al ascenso, con el objetivo de consegir una victoria que les permitiese seguir alejándose de la zona baja de la tabla. Y así fue. El solitario gol de Unai Ropero brindó a los alicantinos tres puntos vitales.

El cuadro dirigido por Rubén Torrecilla volvió a la senda de la victoria, la tercera en los últimos cinco partidos. Gracias a esta el equipo es undécimo con 14 puntos, misma cantidad que el Nàstic de Tarragona y el Algeciras CF, y la distancia con el descenso es de dos puntos.

Villarreal B (2-0) Atlético Sanluqueño

El filial groguet sigue vivo en la lucha de la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por David Albelda cerró la jornada con la visita del Atlético Sanluqueño, uno de los candidatos a pelear por el descenso. Pese a ello, el conjunto amarillo no perdió de vista su objetivo e hizo los deberes. Alex Rubio abrió la lata en el minuto 8' y Alassane Diatta amplió la ventaja poco después de la media hora de partido.

Con la victoria, el equipo amarillo sumó su tercer partido consecutivo sin caer derrotado (un empate y dos victorias), lo que le permitió escalar hasta la séptima posición de la clasificación. Son tan solo dos puntos los que separan al filial submarino de los puestos de play-off de ascenso a Segunda División, que en estos momentos marca el CE Sabadell, que suma 17 puntos.