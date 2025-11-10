Garry Neville carga contra Wirtz: "Parece un niño pequeño"

La situación del Liverpool FC es cada vez más complicada. El equipo acumula cinco derrotas en once partidos de Premier League, siete en los últimos diez encuentros oficiales. Además de la sensación que los fichajes no terminan de adaptarse a Anfield, en especial Florian Wirtz.

Declaraciones de Gary Neville

Tras la goleada del Manchester City al Liverpool, el ahora comentarista de SkySports fue duro con todo el equipo y Wirtz no fue la excepción. "Wirtz es un problema. Es un asunto delicado. Cuesta 120 millones de libras y hoy me pareció que parecía un niño pequeño. Eso no puede ser cierto, es internacional alemán, pero parece muy bajo."

"Necesitan que recupere su mejor forma y tienen que seguir confiando en él. Fue un día realmente malo para él. Llevamos unos meses tratándolo con mucho cuidado, es joven, pero vale 120 millones de libras y pronto tendrá que dar la cara. Tiene talento, técnicamente es fantástico, pero Matheus Nunes y otros lo han superado ampliamente en el campo. Lo han zarandeado sin piedad y, además, no ha rendido al nivel esperado."

Florian Wirtz en el Liverpool FC / Liverpool FC

Situación clasificatoria del Liverpool FC

Los reds actualmente son octavos en Premier League con 18 puntos. Con la plantilla que dispone Arne Slot el objetivo es claro, ser campeones de Premier League. Actualmente, el líder es el Arsenal con 26 puntos, para el mal rendimiento del Liverpool no es tanta distancia, aunque los gunners no se van a dejarse muchos puntos esta temporada.

La Liga de Campeones ha sido un alivio para el Liverpool FC, aunque tuvieron una sorprendente derrota ante el Galatasaray, los de Slot suman tres victorias, posicionándose octavos en la liga. Además, vencieron al Real Madrid en una gran actuación colectiva.