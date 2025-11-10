Malas noticias para el Real Madrid: Valverde y Courtois caen lesionados

Semana gris para el Real Madrid. Tras no poder pasar del empate (0-0) en su visita a Vallecas en la tarde de ayer, que acabó con la racha de cinco victorias consecutivas del equipo blanco en la competición nacional, el conjunto dirigido por Xabi Alonso se va al parón de selecciones con dos malas noticias: las lesiones de dos de sus emblemas, Federico Valverde y Thibaut Courtois.

Esta misma mañana, el club blanco ha dado a conocer el alcance de las lesiones de ambos futbolistas, que formaron parte del once madridista en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. Mientras que las molestias del uruguayo fueron evidentes durante el trascurso del choque, ya que el 'pajarito' tuvo que ser sustituido en los últimos compases, las molestias del guardameta belga han causado más sorpresa entre la afición madridista.

Parte médico

El parte médico de Thibaut Courtois especifica que, después de las pruebas a las que el portero de 33 años ha sido sometido esta mañana, al belga "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha".

Mientras que, por su parte, el escrito que se refiere al centrocampista uruguayo, el Real Madrid confirma que "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha".

¿Cuánto tiempo estarán de baja?

Ninguno de los comunicados emitidos por a entidad madrileña esta mañana especifica el tiempo de baja de los futbolistas, sino que afirma que ambos están y estarán pendientes de evolución. Pese a ello, el alcance de las dolencias de ambos no es grave.

Real Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois celebrates at the end of the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Barcelona, in Madrid, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez / AP

Por el momento, tanto el uruguayo como el belga tendrán que quedarse en la capital de España y perderse los compromisos internacionales con sus selecciones. Mientras que Valverde tendrá que ver desde casa los amistosos ante México y Estados Unidos, Courtois no estará presente en las últimas dos jornadas de la fase de clasificación de la Copa del Mundo, que decidirán la participación o la ausencia de la selección belga.

Según han dado a conocer varios medios, tanto el guardameta como el centrocampista estarán lejos del verde de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid un periodo de, aproximadamente, diez días, por lo que no se descarta su presencia en el partido de la jornada 13 en el que el equipo dirigido por Xabi Alonso visitará al Elche CF.