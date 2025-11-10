Polémica con el regreso de Messi al Camp Nou: Sin relación con el Barcelona

El FC Barcelona presidido por Joan Laporta tiene una facilidad pasmosa para meterse en distintas polémicas. Ni siquiera las leyendas se salvan de que en algún momento le salpique una de ellas incluso estando ya fuera del club. La última de ellas tiene como protagonista a Leo Messi. El argentino ya estuvo en el foco de la actualidad azulgrana hace unos días por la fiesta de cumpleaños de su hijo Thiago.

Esta fue tematizada con el FC Barcelona y todos los adornos y demás portaban los colores azulgrana. Un simple gesto de cariño para un joven nacido y criado en Barcelona y, evidentemente, aficionado del cuadro culé.

Leo Messi, durante el Inter Miami - PSG. / Brynn Anderson / AP

Sin embargo ahora el revuelo ha sido algo mayor puesto que Leo Messi se ha dejado ver por su antigua casa. El ‘10’ ha visitado Barcelona por motivos privados, pero Messi tuvo tiempo para volver al Spotify Camp Nou (todavía en obras y a la espera de volver a jugar en él).

Messi subió una foto en el césped del Camp Nou en sus redes sociales, provocando, evidentemente un sinfín de interacciones en la publicación. Según han informado medios como MARCA, la empresa constructura consultó al FC Barcelona la petición de Messi, que el club aceptó de buen agrado. La polémica está en que Messi no avisó oficialmente al club de su vida de la visita al Camp Nou.

Este fue el mensaje de Messi en su regreso al Camp Nou

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…",

Relación de Messi con Laporta

La salida de Messi del FC Barcelona fue traumática para el aficionado culé, más aún después de las promesas electorales de renovación de Joan Laporta. Finalmente los números no daban y Messi terminó abandonando el club de su vida, enfadado con Laporta y su directiva, engañado y decepcionado.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en su discurso ante el Senado del club el 18 de junio de 2025 / JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

Messi siempre ha tenido buenas palabras para el club del que es leyenda en todas sus entrevistas tanto en París como en Miami. No obstante la relación con Laporta sigue siendo inexistente, aunque el presidente del FC Barcelona continuamente tienda la mano públicamente ante un regreso de Messi en forma de homenaje. Mientras tanto Messi sigue sin relación con el Barcelona oficialmente.