Dependencia del Real Madrid a Mbappé

El empate del Real Madrid ante el Rayo Vallecano deja dudas en el ataque madridista. El conjunto blanco cuenta con Vinicius, Rodrygo, Mastantuono, Brahim Díaz, Mbappé, Endrick y Gonzalo, pero el único que parece estar rindiendo al nivel esperado es el francés. Cuando Mbappé no tiene su partido, como en Anfield o Vallecas, el conjunto de Xabi Alonso tiene dificultades para encontrar portería.

Mbappé-dependencia

El Real Madrid ha marcado 26 goles en liga, 13 de ellos han sido de Mbappé. El francés también ha asistido en dos ocasiones, por lo que ha participado en el 65% de los goles ligueros de su equipo. En Champions League la dependencia también existe, cinco de los ocho goles del equipo son del actual Bota de Oro. Los números son alarmantes, aunque el buen rendimiento de la estrella del equipo es positivo, los números del resto de delanteros preocupan.

Frustración de Vinicius ante el Rayo Vallecano / La Liga

Vinicius suma cinco goles, Mastantuono y Brahim Díaz uno, y Rodrygo, Gonzalo y Endrick todavía no se han estrenado esta temporada.

Ni Gonzalo ni Endrick

Al finalizar el encuentro, el técnico del Real Madrid fue preguntado por la ausencia de minutos de sus delanteros más jóvenes. "Teníamos otros delanteros en el campo que también pueden crear peligro", respuesta que no ha gustado en exceso a los aficionados.

"En la segunda parte se ha descontrolado el partido, ha habido mucha transición, nos ha faltado generar alguna ocasión y estaba muy descontrolado" ha completado el técnico sobre las ayudas defensivas de los delanteros.