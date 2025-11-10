¿Quién es Selton Sánchez, nueva sensación del Athletic Club?

El Athletic Club es una de las entidades que mejor trabajan la cantera en LaLiga. Trabajan la suya y también la de clubes vecinos como Real Sociedad, Deportivo Alavés y sobre todo la de Osasuna. Su estructura de captación y capacidad económica hace que se puedan llevar jugadores de otros clubes a temprana edad. No hay más que ver figuras del primer equipo como Nico Williams, Oihan Sancet, Areso, Nico Serrano o Laporte o decenas de fichajes para los filiales, que al poco de llegar ya recibieron la etiqueta de canteranos. Este no es el caso de Selton Sued Sánchez, la última sensación de San Mamés.

¿Quién es Selton Sánchez?

Selton Sued Sánchez Camilo nació en Durango (Vizcaya) hace 18 años y es un habitual del CD Basconia, club convenido del Athletic. Tiene doble nacionalidad hispanobrasileña, ya que la sudamericana le viene por parte de madre. Juega como mediocentro y ha empezado a contar para Valverde tras necesitar cubrir las ausencias de numerosos lesionados.

El centrocampista debutó contra el Newcastle en competición europea y esta jornada, ante el Real Oviedo, hizo lo propio como titular en LaLiga. Ocupó la posición de mediapunta, escoltado por Jauregizar y Ruiz de Galarreta. Su partido ante los asturianos no fue muy destacado, ya que perdió una de cada tres pelotas que tocó en los 64 minutos disputados, mostrando un pobre registro de acierto en el pase. Eso sí, precisamente con un pase mal ejecutado logró llevarse todos los focos de San Mamés, además de sorprender a aficionados y compañeros en la grada.

La rabona de Selton

Selton se marcó una rabona gratuita para intentar asistir sin éxito a un compañero. El pase lo cortó un central del Oviedo sin problemas, pero el guiño de calidad quedó plasmado. Por otro lado, se ha extendido un rumor sin confirmar sobre su parentesco con el futbolista brasileño Firmino. Primos o no, las cuatro botas irradian calidad.