Así ha terminado la jornada 10 para los equipos valencianos de Segunda RFEF

La décima jornada de Segunda Federación ha dejado sensaciones dispares para los equipos valencianos de los grupos 3 y 5, con un balance de dos derrotas, dos empates y tan solo una victoria. Mientras que en el grupo 3, el Castellón B no pasó del empate (1-1) ante el filial del Espanyol, el Valencia Mestalla dejó escapar una victoria que parecía asegurada en la primera mitad (2-2) y el Barça Atlètic hundió al Torrent (4-1). El Alcoyano representó la otra cara de la moneda con una victoria vital ante el Lleida (2-1). En el quinto grupo, el Intercity cayó derrotado en su visita al RSD Alcalá (2-0), un rival directo en la lucha por el play-off de ascenso.

Castellón B - Espanyol B (1-1)

El filial albinegro salvó un punto in extremis en la visita del conjunto perico después de remar a contracorriente durante, prácticamente, toda la segunda mitad. Y es que fueron los visitantes quienes se adelantaron en el marcador en los compases previos al fin de los primeros cuarenta y cinco minutos. Pese a que el conjunto 'orellut' tenía la esperanza de conseguir darle la vuelta, con el paso de los minutos esta se fue diluyendo. Finalmente, en el último minuto del tiempo reglametario, Carlos Segura anotaría el tanto que permitiría que el Castellón B no se fuese de vacío de Castalia y ambos equipos se repartirían un punto.

Valencia Mestalla - CE Andratx (2-2)

Al Valencia Mestalla, por segunda jornada consecutiva, se le volvería a escapar una victoria que tenía en el bolsillo. El equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo, consciente de la vitalidad del encuentro en el Puchades, al que llegaron como colistas, saltó al verde con todo. En el ecuador de la primera mitad, el filial che ya tenía una ventaja de dos tantos en el luminoso, pero en los segundos cuarenta y cinco minutos, los visitantes se harían con el dominio del encuentro. Fruto de sus oportunidades recortarían distancias en el 62', reabriendo así un encuentro que parecía cerrado. Sería en los compases finales del tiempo reglamentario cuando el Andratx anotaría el definitivo 2-2, firmando un empate insuficiente para los blanquinegros.

Alcoyano - Atlètic Lleida (2-1)

La única noticia positiva de los equipos valencianos que compiten en Segunda Federación la protagonizó el Alcoyano. El equipo blanquiazul sumó tres puntos vitales ante el Atlètic Lleida, dejando atrás una racha de cuatro partidos consecutivos sin vencer (dos derrotas y dos empates). Pese a que los visitantes se adelantaron en el marcador, el conjunto alicantino, consciente de que tenía tiempo y el factor campo jugaba a su favor, no tiró la toalla y, antes del descanso, Rubén Catalá anotaría el tanto del empate. Tiko Iniesta, apenas diez minutos después de la reanudación del choque en El Collao, sería el que levantaría a la afición de sus asientos con el gol que cerraría el encuentro. El pitido final confirmaba la victoria del equipo dirigido por Fran Alcoy, que despide la jornada fuera del descenso.

Barça Atlètic - Torrent (4-1)

Los realidades muy distantes cerraban la décima jornada de Segunda Federación en el grupo 3. El Torrent CF, inmerso en los puestos de descenso, visitaba el Johan Cruyff, casa del filial del FC Barcelona y segundo clasificado de la competición, el Barça Atlètic. Al equipo azulgrana le costaría abrir la lata. Sería un gol en propia meta del conjunto valenciano el que estrenó la que acabaría siendo la goleada más abultada del Torrent en 2025. A falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, Sibille maquillaría el resultado con el 4-1 definitivo.

Esta derrota ha hundido al Torrent hasta la última posición de la tabla y ha derivado en la destitución de Xavi Giménez al frente del conjunto taronja, al que llegó el pasado mes de diciembre y con el que consiguió clasificarse a la final del play-off de ascenso a Primera RFEF y a la Copa del Rey 35 años después de la última participación del club valenciano.

RSD Alcalá - Intercity (2-0)

En el grupo cinco, el Intercity cayó derrotado en su visita al RSD Alcalá, rival directo de los alicantinos en la lucha por los puestos de play-off de ascenso a Primera Federación. El tanto que abriría el marcador en la casa del equipo madrileño sería obra de Izan, quien, desde los once metros, no perdonaría al conjunto dirigido por Javi Moreno y anotaría el 1-0. Pese a que el tiempo corría a favor del equipo local, el partido continuaría abierto hasta los últimos compases, cuando el Alcalá se aseguró la victoria con el definitivo 2-0.