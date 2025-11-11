El Deportivo Alavés se lleva el 'premio' gordo

Al Deportivo Alavés le ha tocado el 'premio' gordo. Así lo ha decidido el sorteo de los octavos de la Copa de la Reina, que se ha celebrado este miércoles en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Las jugadoras de Andrea Esteban recibirán en casa a las reinas de la competición: el FC Barcelona, que aguarda en su palmarés once títulos coperos. "Nos toca un rival muy difícil, seguramente es el mejor equipo del mundo", aseguró Inés Altamira, defensa del conjunto vasco. "Ojalá podamos jugar en Mendizorroza, que se llene el estadio y que podamos disfrutar de un bonito día de fútbol", deseó.

El Deportivo Alavés a la espera de conocer su rival de Copa de la Reina / Deportivo Alavés

Más suerte ha tenido el Club Esportiu Europa, el otro militante en Primera Federación, que se enfrentará al Athletic Club. El conjunto catalán tiene motivos para sonreír: por primera vez estarán en los octavos de final, después de eliminar al DUX Logroño desde los once metros. "Es un día que nunca vamos a olvidar. La afición apretó muchísimo y eso nos ayudó en la tanda de penaltis", confesó Clara Clemente, capitana del equipo. "No tendremos privilegios que tienen otros equipos, pero a ilusión no nos ganas nadie", añadió. "Sin miedo a nada, aquí les esperamos", expresó Vanesa Núñez.

Los cruces de Primera

Poca miga ha deparado el sorteo con los cruces entre equipos de Primera División. El Real Madrid visitará el Dani Jarque para enfrentarse al RCD Espanyol, al que siempre ha ganado; el Madrid CFF recibirá en el Fernando Torres a la SD Eibar; y el El Atlético de Madrid jugará en casa del Alhama CF. "Con ganas de que llegue el día y a ver qué pasa", subrayó Patricia Larqué, guardameta del Atleti y segunda mano inocente del sorteo. Un sorteo que ha vuelto a emparejar al Dépor y a la Real Sociedad por segundo año consecutivo. FC Badalona Women - Granada CF y Sevilla FC - Costa Adeje Tenerife son el resto de los cruces de la eliminatoria que se disputará los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Sin representación valenciana

La 44ª edición de la Copa de la Reina sigue su curso sin representación valenciana. El Elche CF, que milita en el Grupo 2 de Segunda Federación, fue el primero en caer a manos del Valencia CF en la primera ronda. Otra víctima que se cobró, precisamente, el conjunto dirigido por Mikel Crespo fue el Villarreal CF. Pero en la tercera ronda, la víctima fue el propio conjunto che, tras ser eliminado por el RCD Espanyol (1-2). Más corto ha sido el camino del Levante UD en la competición copera: las de Santi Triguero se estrenaron con derrota amarga por 4-0 frente al Deportivo Alavés, de Primera Federación. Y hasta ahí su aventura.