Oficial: Toni Seligrat toma las riendas del Torrent CF
El entrenador valenciano, tras un breve paso por el CD Lugo de Primera RFEF, asume el mando del equipo de su ciudad con el objetivo de revertir la compleja situación que atraviesa
Ya es oficial. Toni Seligrat toma las riendas del Torrent CF. El club 'taronja' acaba de hacer oficial que el técnico valenciano será quién sustituya a Xavi Giménez al frente de la plantilla que actualmente es colista del tercer grupo de Segunda Federación. San Gregorio será la nueva casa del exmiembro del cuerpo técnico del Valencia CF, que afronta este nuevo reto en su carrera con la ilusión de dirigir al club de su ciudad.
Están siendo horas movidas en las oficinas de San Gregorio. Hace poco más de 24 horas, el club anunció la destitución de Xavi Giménez como entrenador del primer equipo como consecuencia de la situación deportiva de la plantilla, colista del Grupo 3 de Segunda Federación tras sumar 7 puntos en 10 encuentros. El despido ha llegado depués la última derrota del conjunto torrentino, por 4-1 en su visita al Johan Cruyff, casa del filial del FC Barcelona, el Barça Atlètic.
Hace escasos minutos, la entidad valenciana ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia que el ex del CD Lugo será el encargado de cambiar las tornas en el Torrent CF, que hoy también ha sido conocedor de que el Real Betis será su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey.
El anuncio del club
En su escrito, el club reconoce la trayectoria de Seligrat como miembro del cuerpo técnico del Valencia CF durante las temporadas 2022/23 y 2023/24, liderado por Rubén Baraja y, más recientemente, su paso por el Club Deportivo Lugo de Primera Federación.
"El técnico torrentino, cuenta con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos del fútbol español, especialmente en la antigua Segunda División B, donde ha dirigido a clubes de gran prestigio como el Lleida Esportiu, CE Sabadell, Nàstic de Tarragona o CD Alcoyano, entre otros. En varias de esas etapas consiguió disputar el playoff de ascenso a Segunda División, consolidándose como un entrenador de carácter, exigencia y liderazgo", establece el anuncio del Torrent CF.
El plus de volver a casa
Esta noticia tiene un plus emocional. Y es que el banquillo de San Gregorio volverá a ser propiedad de un torrentino. Toni Seligrat, natural de la localidad de la comarca de l'Horta Sud, no solo afrontará este nuevo capítulo en su carrera como entranador con el objetivo de salvar al equipo del descenso a Tercera RFEF, sino que lo hará con la emoción y responsabilidad del que estará, cada fin de semana, apoyado por sus vecinos.
"Ahora, Toni Seligrat regresa a su ciudad para afrontar un reto especial en su carrera profesional, con la ilusión de aportar toda su experiencia, compromiso y sentimiento torrentino al club de su tierra", concluye el escrito del club.
- La escandalosa acta arbitral del Valencia-Betis: De Abde al Chimy
- El Levante UD rechaza una oferta millonaria por Etta Eyong
- Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria
- A Joaquín le 'duele' el Valencia: su opinión sobre la situación actual del equipo
- Corberán puede haber dado con la tecla
- Las notas de los jugadores del Valencia frente al Betis
- El sorteo de Copa del Rey: ¡Estos son los rivales de los equipos valencianos
- Pellegrini: 'En el once del Valencia son todos muy buenos