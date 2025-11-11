Ya es oficial. Toni Seligrat toma las riendas del Torrent CF. El club 'taronja' acaba de hacer oficial que el técnico valenciano será quién sustituya a Xavi Giménez al frente de la plantilla que actualmente es colista del tercer grupo de Segunda Federación. San Gregorio será la nueva casa del exmiembro del cuerpo técnico del Valencia CF, que afronta este nuevo reto en su carrera con la ilusión de dirigir al club de su ciudad.

Están siendo horas movidas en las oficinas de San Gregorio. Hace poco más de 24 horas, el club anunció la destitución de Xavi Giménez como entrenador del primer equipo como consecuencia de la situación deportiva de la plantilla, colista del Grupo 3 de Segunda Federación tras sumar 7 puntos en 10 encuentros. El despido ha llegado depués la última derrota del conjunto torrentino, por 4-1 en su visita al Johan Cruyff, casa del filial del FC Barcelona, el Barça Atlètic.

Hace escasos minutos, la entidad valenciana ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia que el ex del CD Lugo será el encargado de cambiar las tornas en el Torrent CF, que hoy también ha sido conocedor de que el Real Betis será su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey.

El anuncio del club

En su escrito, el club reconoce la trayectoria de Seligrat como miembro del cuerpo técnico del Valencia CF durante las temporadas 2022/23 y 2023/24, liderado por Rubén Baraja y, más recientemente, su paso por el Club Deportivo Lugo de Primera Federación.

"El técnico torrentino, cuenta con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos del fútbol español, especialmente en la antigua Segunda División B, donde ha dirigido a clubes de gran prestigio como el Lleida Esportiu, CE Sabadell, Nàstic de Tarragona o CD Alcoyano, entre otros. En varias de esas etapas consiguió disputar el playoff de ascenso a Segunda División, consolidándose como un entrenador de carácter, exigencia y liderazgo", establece el anuncio del Torrent CF.

El plus de volver a casa

Esta noticia tiene un plus emocional. Y es que el banquillo de San Gregorio volverá a ser propiedad de un torrentino. Toni Seligrat, natural de la localidad de la comarca de l'Horta Sud, no solo afrontará este nuevo capítulo en su carrera como entranador con el objetivo de salvar al equipo del descenso a Tercera RFEF, sino que lo hará con la emoción y responsabilidad del que estará, cada fin de semana, apoyado por sus vecinos.

"Ahora, Toni Seligrat regresa a su ciudad para afrontar un reto especial en su carrera profesional, con la ilusión de aportar toda su experiencia, compromiso y sentimiento torrentino al club de su tierra", concluye el escrito del club.