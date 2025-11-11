Torrent: Obras a toda prisa en el San Gregorio para recibir al Betis

El Torrent CF conoció este martes que su rival en la segunda eliminatoria de Copa del Rey será el Real Betis y, por el momento, está por decidir el escenario de este enfrentamiento histórico para el club valenciano ante el inicio de las obras del campo de San Gregorio.

El club 'taronja' confirmó hace una semana que, con el inicio de las obras de mejora y modernización del campo de San Gregorio, estaba buscando alternativas para los próximos partidos del Torrent como local, entre los que se icnluye la la eliminatoria de Copa del Rey, que se jugará entre el 2 y el 4 de diciembre. Aunque, evidentemente, con el 'bombazo' de un rival de Primera con la popularidad del Betis, el objetivo en estos momentos pasa por acelerar las obras y que el estadio luzca brillante para esa primera semana del próximo mes, y poder ofrecer también a las cámaras una buena retransmisión televisiva.

El próximo partido de liga será en Picassent

De hecho, este lunes confirmaba que el próximo encuentro como local del Torrent, ante el Atlético Baleares correspondiente a la jornada 10 del grupo 3 de Segunda Federación, se jugará el domingo a las 12 horas en el estadio Miguel Monleón de Picassent.

El plan de la entidad de Torrent es que se juege en San Gregorio y para ello se trabaja en las obras. "Las actuaciones previstas contemplan la sustitución del césped por uno de última generación, la renovación del sistema de riego, la modernización de la iluminación mediante tecnología LED de alta eficiencia y otras mejoras complementarias que contribuirán a optimizar las condiciones del estadio tanto para la práctica deportiva como para la experiencia del público", manifestó el club en un comunicado. Las obras empezaron a inicios de noviembre.