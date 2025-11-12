Andrés París, nuevo inquilino del banquillo del Levante

A la tercera va la vencida o eso espera el Levante UD. El club granota ha anunciado este miércoles a Andrés París como nuevo entrenador. Ya es el tercero que pasa por el banquillo granota en la temporada: arrancó Emily Lima al frente, le reveló Santi Triguero como interino y ahora llega una nueva apuesta —quizás, la definitiva— para revertir la situación. La última aventura de Andrés París fue como segundo entrenador en el CD Toledo, pero anteriormente estuvo seis años cogiendo experiencia en el fútbol femenino de las categorías preferentes de Madrid.

El nuevo técnico tiene un gran reto por delante. Un reto que Emily Lima no pudo superar, motivo por el que se convirtió en la primera entrenadora cesada de la temporada —ahora se suma Ana Junyent, del FC Badalona Women—. Seis jornadas fueron suficientes para cargarse a la técnica brasileña, que tan solo sumó un punto fruto del empate ante el Alhama CF (0-0), el resto de partidos se cuentan por derrotas: Granada FC (1-2), Atlético de Madrid (4-0), Real Sociedad (2-1), SD Eibar (0-1) y Madrid CFF (2-0).

Su sucesor fue Santi Triguero y las sensaciones mejoraron, pero los resultados tampoco llegaron. Como técnico interino sumó tres derrotas en Liga F frente a Sevilla FC (0-1), Real Madrid (4-0) y Costa Adeje Tenerife (2-4)— y otra más sonrojante ante el Deportivo Alavés por 4-0 en la tercera ronda de la Copa de la Reina. En su último partido, se tuvo que conformar con el empate, tras perder dos puntos valiosos en el minuto 97 contra el Badalona (1-1).

Eva Alonso arma el golpeo ante Alba Redondo / Levante UD

"Con ilusión y mucha responsabilidad"

Andrés París afronta su nueva etapa con ilusión y orgullo, pero sobre todo "con mucha responsabilidad". "Sabemos la importancia de este club y de este escudo, con una historia muy importante y con mucha identidad", confesó el nuevo técnico del Levante. He visto —en el entrenamiento—a unas jugadoras supercomprometidas, con una actitud espectacular y con mucha intensidad, que al final eso es la base competitiva. Para mí, es fundamental, porque ese es el proceso que nos va a llevar a salir de donde estamos y que vaya llegando los resultados", aseguró.

Además de su trayectoria como entrenador, también tiene formación pedagógica: "Siempre he pensado que a todo futbolista, igual que me pasó a mí cuando jugaba, le falta esa parte formativa. Ahí es donde tiene espacio la pedagogía deportiva, que es dotar al futbolista de aspectos y contenidos para que luego puedan llevarlo al campo. Muchas futbolistas a base de experiencia adquieren el conocimiento, pero la pedagogía nos dice que primero les demos el contenido y que luego que lo lleven a campo".

En Riazor será su estreno

El Riazor será el escenario que abra la undécima jornada de la Liga F este viernes (19:30 h // DAZN), en un partido que enfrentará al Dépor de la Coruña y al Levante UD. En su debut, Andrés París tendrá una oportunidad de oro para hurgar en la herida de las gallegas, que en la pasada jornada encajaron ocho goles del FC Barcelona. Tras la visita al norte, el próximo domingo el Levante recibirá en el Ciutat de València, precisamente, a las catalanas. Para la afición granota, el nuevo míster tiene un mensaje: "Confiad plenamente en estas jugadoras y este cuerpo técnico. Ellas están conjuradas, se van a dejar todo por el escudo porque quieren revertir la situación".