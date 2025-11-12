Una Juventus con pasado granota

Una Juventus ‘levantinizada’ visita al Atlético. Hasta tres jugadoras de la plantilla actual del bianconera tienen pasado granota: Viola Calligaris, Estela Carbonell y Tatiana Pinto. Las tres coincidieron en el vestuario granota durante las temporadas 2021-22 y 2022-23, y ahora regresan a España para enfrentarse al conjunto colchonero en la tercera jornada de la UEFA Women's Champions League este miércoles (21:00 h // Disney+).

Viola Calligaris, el cerrojo suizo

La defensa suiza aterrizó en la capital del Turia en 2019. Pero no fue para defender la camiseta del Levante, sino la del Valencia CF . Tras una campaña en el conjunto che, donde fue titular en todos los partidos que disputó (21), Calligaris recaló en la entidad levantinista. Aunque no comenzó con buen pie. Su primera temporada quedó casi en blanco —solo jugó cuatro partidos, ninguno como titular—, por culpa de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en un entrenamiento.

Reapareció una vez iniciada la 2021-22 y desde entonces se hizo un hueco en el once e, incluso, aportó de cara a puerta, ya que anotó el segundo gol granota en la victoria por 1-3 ante el Madrid CFF. En la última temporada disminuyó su protagonismo, aun así partió como titular en 17 de los 23 partidos que jugó. Una vez se despidió del Levante, el Paris Saint-Germain llamó a su puerta y Calligaris la abrió sin pensar. Pero lejos de vivir un sueño parisino, su presencia en el verde fue testimonial. Así que, a media temporada, cambio de aires y su destino fue la Juventus . Desde entonces, suma 41 partidos jugados en total entre Serie A, Coppa Italia y Champions League.

Viola Calligaris celebra su gol frente al Madrid CFF / LaLiga

Estela Carbonell, vuelo granota

Llegó siendo una niña de 15 años y se marchó siendo una mujer. Es tan tópico como verdad. Fue en 2020 cuando lució por primera vez la camiseta del Levante. Aunque no lo hizo con las mayores, sino con el filial, con el que estrenó su cuenta goleadora precisamente ante el Valencia CF ‘B’. Desde entonces, mostró una progresión que le aupó al primer equipo. Eso sí, no fue de la noche a la mañana. Su constancia, esfuerzo y compromiso con el escudo granota encontraron recompensa en junio de 2021 cuando debutó en Primera División en el triunfo por 4-0 ante el Athletic Club.

Una vez consolidada en el primer equipo, disputó un total de 74 partidos entre todas las competiciones. Vivió la etapa de un Levante que se codeaba con los grandes y, también, la de un Levante que su principal objetivo era la permanencia. En esa temporada, su última, fue la tercera jugadora con mayor participación: 2336 minutos en Liga F, solo por detrás de Ivonne Chacón (2557 minutos) y Paula Fernández (2541 minutos). Se consiguió el objetivo, pero la entidad levantinista no logró retenerla. En el mercado estival, Carbonell voló del nido y llego a la Juve, donde en nueve partidos ya suma tres asistencias.

Tatiana Pinto, la ‘menina’ del Levante

A la portuguesa le bastaron dos temporadas en el Levante para ganarse el cariño de la afición granota. Pinto llegó al levante en 2021 para aportar madurez en la medular. Y vaya que si lo hizo: su visión de juego, su criterio con el balón y la calma que imprimía al equipo la convirtieron en una pieza clave, primero para Ángel Villacampa y después para Sánchez Vera. En su etapa en Buñol, lo jugó prácticamente casi todo —42 partidos como titular de 61— entre Liga, Champions, Copa de la Reina y Supercopa. Además, se marchó con 15 dianas en su haber, siendo su víctima favorita el Sevilla, al que le marcó dos dobletes.

Del Levante se marchó al Brighton, donde no terminó de ganarse un puesto en el once —863 minutos distribuidos en 21 partidos y solo ocho de ellos como titular—. Así que, cuando sonó el teléfono con la llamada del Atlético de Madrid, lo cogió sin pensarlo. En la capital madrileña volvió a despuntar como ya lo hizo en su día como levantinista: 25 partidos jugados, tres goles y cuatro asistencias. Esa fue la huella que dejó en el Atleti, además de un buen pellizco económico por su traspaso a la Juventus en el mercado estival. Equipo con el que ya sabe lo que es ganar un título, tras vencer 3-2 a la AS Roma en la final de la Serie A Women’s Cup.

Tatiana Pinto con la mirada fija en el balón / Juventus

Noche de reencuentros

El duelo en Alcalá tiene otro aliciente emotivo para Calligaris y Pinto, que regresan a la que un día fue su casa. Antes de recalar en el Valencia, la suiza vivió dos temporadas como rojiblanca y en ambas ganó la Liga. Más reciente ha sido el paso de la portuguesa por la capital, donde militó la campaña pasada. Y precisamente de la ‘menina’ —y de Pauline Peyraud-Magnin—, con quienes coincidió en el Atleti, habló Carmen Menayo en la rueda de prensa previa al choque: “Han sido dos compañeras geniales, que han aportado al club cuando han estado aquí, es un placer enfrentarse a excompañeras en la competición más importante”.