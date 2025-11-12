Joao Cancelo sueña con regresar a Europa: “Estoy abierto a nuevas aventuras, sólo el futuro lo dirá”

João Cancelo, actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudí, ha vuelto a ser protagonista por sus declaraciones durante una conferencia de prensa en la concentración de la selección portuguesa, de cara a los últimos partidos clasificatorios para el Mundial de 2026. A sus 31 años, el lateral derecho dejó claro que su mayor deseo es regresar al fútbol europeo, donde considera que todavía tiene mucho por ofrecer.

«Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al-Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Sólo el futuro lo dirá», afirmó el jugador, que atraviesa su segunda temporada en el país árabe.

Cancelo, que ha defendido los colores de equipos como Valencia, Barcelona o Manchester City, subrayó además que, pese al crecimiento del campeonato saudí, no puede compararse todavía con las cinco grandes ligas europeas. En ese sentido, se desmarcó de las declaraciones de su compatriota Cristiano Ronaldo, quien había situado a la Saudí Pro League al nivel de las competiciones más potentes del mundo. «Cada vez hay más calidad en Arabia Saudí, ha mejorado mucho el nivel de los equipos desde que llegué, pero aún queda camino por recorrer», reconoció el defensa luso.

Presente en Arabia y ambición europea

A día de hoy, João Cancelo vive su segunda temporada en el Al-Hilal, uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudí. Aunque reconoce que el campeonato ha crecido de manera notable, el lateral insiste en que su ambición sigue puesta en Europa. Con pasado también en equipos como la Juventus, el Manchester City y el Bayern de Múnich, Cancelo mantiene la ilusión por volver a competir al máximo nivel.

Cancelo en el Al-Hilal / @jpcancelo

En cuanto a la selección portuguesa, el futbolista se mostró optimista: “Este grupo es sin duda el más fuerte del que he formado parte. Tenemos jugadores increíbles en todas las posiciones y mucha competitividad, lo que nos hace mejorar”. Finalmente, el jugador reafirmó su confianza en el potencial de Portugal: «Somos una de las mejores selecciones del mundo, no hay que ocultarlo». A la espera de lo que depare el futuro, João Cancelo sigue mirando a Europa con la convicción de que aún tiene capítulos importantes por escribir en el fútbol de élite.

Su etapa en el Valencia CF: crecimiento y despedida entre lágrimas

João Cancelo llegó al Valencia CF en la temporada 2014/15 procedente del Benfica, en una de las primeras oleadas de futbolistas portugueses o de la liga lusa que aterrizaron en Mestalla, junto a Rodrigo Moreno, André Gomes o Enzo Pérez. Tras un curso de adaptación, el club blanquinegro decidió apostar por él y pagó 15 millones de euros para hacerse con su ficha en propiedad.

Durante su estancia en el conjunto valencianista, Cancelo se consolidó como uno de los laterales con más proyección del campeonato. Sin embargo, su paso por Mestalla no estuvo exento de altibajos. Uno de los momentos más recordados fue aquel partido ante el Deportivo de La Coruña en la temporada 2016/17, en el que, tras marcar un espectacular tercer tanto, mandó callar al estadio. Segundos después pidió perdón, consciente de la reacción de la afición.

Cancelo en el Valencia en la 14/15 / Valencia CF

Su despedida del Valencia CF fue una de las más emotivas que se recuerdan en Mestalla. En la primera jornada de la temporada 2017/18, con Marcelino García Toral estrenándose en el banquillo, el conjunto valencianista venció por 1-0 a Las Palmas gracias a un gol de Simone Zaza. Aquel día, João Cancelo actuó como extremo por delante de Nacho Vidal y, al término del encuentro, consciente de que era su último partido con la camiseta blanquinegra, rompió a llorar ante una grada que lo despidió entre aplausos. Poco después, se confirmaría su traspaso al Inter de Milán, que pagó cerca de 40 millones de euros por hacerse con sus servicios.