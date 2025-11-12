Ancelotti no cuenta con Neymar para el Mundial

Neymar Jr no está viviendo lo que esperaría cuando decidió volver al Santos la pasada temporada. Desde su llegada, ha estado lesionado el mismo tiempo que ha estado disponible y su rendimiento, aunque con reflejos de lo gran futbolista que es, sigue sin ser determinante en los partidos. La mala situación personal del brasileño se suma a la de su club, el Santos. El equipo se encuentra 17º de la Série A, puestos de descenso, a falta de cinco partidos para finalizar la temporada. El ex del FC Barcelona ha marcado tres goles en los 15 encuentros disputados.

La situación de Neymar terminó de desbordarse el pasado sábado contra el Flamengo. El astro brasileño partía como titular después de dos meses fuera de los terrenos de juego por una lesión. Desde el primer momento se le vio participativo y tuvo ocasiones para adelantar a su equipo, pero no lo logró. Conforme iban pasando los minutos y el rival se adelantaba en el marcador, la frustración de Neymar iba aumentando. Hasta que en el minuto 85, perdiendo 3-0, fue sustituido con un enfado visible del jugador.

Hay una jugada donde se ve de forma clara la situación del equipo. Neymar baja a sacar el balón a la portería de su guardameta, tras recibir el balón da una cesión a su defensa, que en vez de salir con el balón jugado, manda un balón arriba sin ningún destinatario.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y la cantidad de atacantes brasileños disponibles, se genera la pregunta de si Neymar será convocado para la competición que podría ser su última cita mundialista. Según informa UOL, Carlo Ancelotti no contempla la presencia del futbolista del Santos en la lista final porque no le ve capacidad para sostener la intensidad que exige el torneo. Además, el técnico italiano ya ha comunicado que gran parte de los futbolistas que irán a Estados Unidos están decididos y que ya se han acabado las fechas de prueba. Se le acaba el tiempo a Neymar Jr si quiere demostrar que está preparado físicamente para ir al Mundial de 2026 y competir porque la 'Canarinha' gane su sexto trofeo.