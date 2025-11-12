Oficial: Pablo Hernández continúa como entrenador del Castellón toda la temporada

Ya es oficial. Pablo Hernández será el entrenador del CD Castellón hasta final de temporada, después de que el propio club lo haya confirmado a través de un comunicado oficial a través de sus redes sociales. Así, el castellonense dejar de ocupar el puesto en calidad de interino y pasa a ser el técnico albinegro a todos los efectos.

El exfutbolista internacional ha dirigido los últimos ocho partidos ligueros del equipo orellut, al que ascendió desde el banquillo del filial tras la destitución hace dos meses de Johan Plat. A pesar de algunos momentos un tanto titubeantes, Pablo Hernández tiene al Castellón fuera de los puestos de descenso, concretamente en una cómoda decimosegunda plaza tras las primeras 13 jornadas disputadas.

Pablo Hernández, entrenador del Castellón / CD CASTELLÓN

Comunicado oficial

"El CD Castellón quiere confirmar la continuidad de Pablo Hernández como entrenador del primer equipo hasta el final de la temporada 2025/2026", informó el club en un comunicado emitido ya de noche.

Con Pablo en el banquillo, el Castellón ha ganado cuatro partidos, ha empatado dos y ha encajado dos derrotas y se sitúa duodécimo con dos puntos sobre el descenso. También ha sido eliminado por el Antoniano de Segunda RFEF en la Copa del Rey.

"El CD Castellón transmite su satisfacción con el trabajo realizado por Pablo hasta ahora y confía en mantener esta línea de trabajo durante toda la temporada en Segunda División", añade la nota de prensa.