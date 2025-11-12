Oscar considera el retiro tras un problema cardíaco

Oscar, ex del Chelsea, está considerando el retiro tras sufrir un problema cardíaco. El brasileño se desplomó en un entrenamiento con el São Paulo y tras ser traspasado al hospital, se encuentra estable.

Una marcha temprana de Europa

Oscar llegó al Chelsea en la temporada 2012/13 como una de las mayores promesas del fútbol brasileño. Poco tardo en asentarse en Stamford Bridge y bajo José Mourinho se convirtió en uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa. Gano dos Premier League's en cuatro años, pero al acabar su etapa blue, prefirió el proyecto del Shanghái FC en China que triunfar en Europa. Esta temporada, a sus 34 años, decidió volver al equipo en el que debutó como profesional, el São Paulo.

Oscar en el Chelsea / EFE

Comunicado del club

“Oscar presentó un incidente con alteraciones cardiológicas, siendo atendido de inmediato por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Israelita Albert Einstein, quienes estaban presentes en el lugar".

“Luego el jugador fue trasladado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece en observación para más exámenes que aclaren el diagnóstico".