Un estudio muestra lo que deberían ganar las máximas estrellas del fútbol

Un estudio del CIES Football Observatory presenta a los 100 jugadores del mundo que deberían tener los salarios más elevados según un modelo estadístico basado en el rendimiento en el campo (tiempo de juego, nivel deportivo de los partidos y porcentaje de partidos como titular), así como la posición principal en la que juegan. Sólo tiene en cuenta el ámbito deportivo, no incluye primas por títulos, derechos de imagen...

Kylian Mbappé encabeza la lista con un salario bruto anual estimado de 22,8 millones de euros (solo la parte fija). Esta cantidad es un 40 % inferior a la recibida en la realidad. Mohamed Salah y Jude Bellingham completan el podio de los jugadores que merecen los salarios más altos con respecto a las variables incluidas en el modelo.

Clasificación jugadores que merecen mejor sueldo / CIES

Mejores en cada posición

Los jugadores ofensivos ganan generalmente más que los jugadores de otras posiciones, por lo que los delanteros centro y los extremos están sobrerrepresentados en los primeros puestos de la clasificación. En cuanto a otras posiciones, Thibaut Courtois ocupa el primer lugar entre los porteros, Virgil van Dijk entre los centrales, Achraf Hakimi entre los laterales, João Neves entre los centrocampistas centrales o defensivos, mientras que Dominik Szoboszlai es el segundo, solo por detrás de Jude Bellingham, entre los centrocampistas ofensivos.