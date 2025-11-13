Argelia pone el ojo en Ethan Mbappé

La Federación Argelina de Fútbol ha comenzado a explorar nuevas opciones para reforzar su equipo de cara al próximo Mundial. Entre los nombres que han despertado interés destaca Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian, quien podría convertirse en uno de los refuerzos más mediáticos si acepta vestir la camiseta de los ‘Fennecs’. La estrategia no es nueva: varias selecciones africanas han recurrido a jugadores con doble nacionalidad para aumentar su competitividad internacional.

Una política de talento global

Al igual que Marruecos, que en los últimos años ha incorporado numerosos jugadores nacidos fuera de África, Argelia está siguiendo un camino similar. La intención es clara: sumar jugadores jóvenes y con proyección que puedan marcar la diferencia en competiciones de alto nivel. Esta estrategia no solo amplía el abanico de talento disponible, sino que también busca equilibrar la plantilla con futbolistas experimentados y promesas internacionales.

Ethan Mbappé, el próximo objetivo

Según Fenec Football, fuentes cercanas a la Federación, ya se han mantenido conversaciones con Fayza Lamari, madre y representante de Ethan, para evaluar la posibilidad de que el joven delantero participe en la cita mundialista. Con 19 años, Mbappé Jr. juega en el Lille y cuenta con una destacada trayectoria en categorías juveniles, además de la triple nacionalidad: francesa, argelina y camerunesa. Su incorporación podría concretarse con relativa facilidad, aunque aún se trata de un rumor que está lejos de confirmarse.

Mbappé junto a su hermano tras un partido del PSG / EFE

Críticas y debate sobre la política de selección

La posible convocatoria de Ethan Mbappé ha generado debate entre aficionados y expertos. Algunos cuestionan que la Federación priorice a jugadores formados en el extranjero en lugar de apostar por el talento local. La historia de Argelia con Francia, marcada por la colonización y conflictos del pasado, añade una carga emocional a la discusión, haciendo que las decisiones sobre la nacionalidad de los jugadores sean observadas con especial atención.

Refuerzos para soñar en el Mundial

Argelia cuenta con un plantel competitivo y la ambición de consolidar su presencia en la élite del fútbol mundial. Campeona de África en 2019, la selección busca llevar al Mundial un equipo sólido, capaz de sorprender a grandes potencias. Además de Ethan, otros jóvenes talentos como Maxime Lopez, con experiencia en equipos franceses como el Paris FC y Marsella, podrían sumarse a la expedición que viajará a Estados Unidos y Canadá a partir de junio.