Se descubre la identidad del agresor de Rubiales

Luis Rubiales vivió un momento inesperado durante la presentación de su autobiografía Matar a Rubiales en un recinto del barrio de Salamanca, en Madrid. Mientras iniciaba el acto acompañado de antiguos colaboradores y amigos, un hombre con capucha irrumpió en la sala y le lanzó huevos al grito de “¡sinvergüenza!”. La seguridad del evento intervino de inmediato para retener al agresor y entregarlo a la Policía.

Un agresor familiar

Según informa ElChiringuito, el hombre que protagonizó la agresión es tío de Rubiales, aunque se descarta que sea el familiar que trabajó con él en la RFEF. Testigos relatan que, además de lanzar los huevos, gritó “¡no se preocupen, no pasa nada!” al entrar en el recinto. La rápida intervención de la seguridad evitó que la situación escalara...

Rubiales aseguró tras el suceso que se sintió alarmado por la situación, especialmente al ver a una mujer embarazada entre los asistentes, y calificó al agresor como “un radical, una persona violenta, que no está en sus cabales”. Aunque trató de abalanzarse sobre su tío en el momento del ataque, fue contenido por amigos y colaboradores, y el acto pudo continuar con relativa normalidad.