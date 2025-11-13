Especial Valencia-Levante: El derbi arranca en SUPER

Los derbis entre el Valencia CF y el Levante UD han vuelto a la ciudad y SUPER lo celebra con un especial informativo desde hoy hasta el próximo 21 de noviembre, fecha del partido en Mestalla correspondiente a la jornada 13 de LaLiga.

El periódico deportivo de la Comunitat Valenciana arranca este jueves un especial con entrevistas, reportajes, caras a caras y un serial diario de historias del derbi valenciano imperdible para los aficionados blanquinegros y granotas.

Y todo sin perder de vista la más estricta actualidad de los dos equipos de la ciudad y con las mejores opiniones. Un despliegue informativo a la altura de la ansiada vuelta a primera división de nuestro derbi valenciano por excelencia.

Mestalla, el Ciutat de Valencia y las ciudades deportivas de Paterna y Buñol se convertirán en el epicentro de la noticia hasta el esperado 21-N cuando por fin vuelva a rodar el balón a las nueve de la noche. Y allí estarán para contarlo con todo detalle los redactores que diariamente cubren la información de uno y otro equipo. El derbi del viernes 21 de noviembre arranca ya en SUPER.

Máxima expectación

El Valencia de Carlos Corberán llega al borde del abismo después de uno de los peores arranques de la historia a pesar de las buenas sensaciones del último empate contra el Real Betis. El Levante de Julián Calero, por su parte, afronta la visita a Mestalla en puestos de descenso a segunda división después de las últimas derrotas contra el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. A pesar del bajo estado de forma de ambos, la expectación es máxima. La afición granota agotó en tiempo récord las 508 entradas de las que disponía el club. La ciudad tiene ganas de derbi y SUPER también.