Los amigos de Lamine Yamal la lían en la Kings League

La Kings League nació como una alternativa al fútbol sala. Ibai Llanos, Gerard Piqué y varios influencers más se decidieron a montar una serie de equipos de fútbol para disfrutar y hacer disfrutar a los seguidores. El boom fue muy importante en sus inicios, aunque el globo se desinfló rápidamente, como era de esperar. En cualquier caso, la fama de muchos de sus participantes, tanto originales como recientes, sigue reclamando el foco mediático.

Por si fuera poca la participación reciente de Lamine Yamal, ahora es su entorno el que da la nota. Se medían 'La Capital' contra 'Porcinos'. Se impusieron los segundos, que tuvieron que aguantar el mal comportamiento de los ultras rivales durante todo el partido, especialmente al final del mismo. Guanyar celebró la victoria desafiando al violento sector de la grada donde estaban familiares y amigos de Lamine Yamal, quienes no dejaron de insultarle, por lo que sea. Sin ir más lejos, el primo de Lamine, llamado Moha, se encaró con él para recriminarle sus gestos, a lo que el español lo dejó claro: "Están insultando todo el partido y de eso no va. Están metiéndose con mi madre". Y se marchó. Mientras, además de los gritos e insultos, se lanzó algún objeto desde la grada.

Lamine Yamal, con dos pares... de gafas / X

Tensión también a la salida

A la salida, aunque todavía en el recinto deportivo, los violentos siguieron buscando jaleo, mientras que la organización hacía todo lo posible por sacarles del lugar. Ahora queda por ver si Ibai Llanos se atreve a proponer una sanción al equipo por el pésimo comportamiento de sus aficionados. Ya lo dijo su polémico padre a gritos: "Para bien o para mal, Lamine Yamal". El entorno...