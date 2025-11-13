La primera operación de Mateu Alemany con el Atlético de Madrid

El pasado siete de octubre el Atlético de Madrid hacía oficial la llegada de Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Se trata del regreso del balear al fútbol español después de haber pertenecido años atrás a las directivas del RCD Mallorca, Valencia CF y FC Barcelona, siendo las del conjunto bermellón y blanquinegro sus etapas más exitosas.

Mateu llegó al Metropolitano ya con el mercado de fichajes de verano cerrado, por lo que todavía no ha podido operar el materia de traspasos, pero en enero se vuelve a abrir el telón del mercado, en esta ocasión para dar pie a movimientos de invierno, y el balear tendrá la oportunidad de perfilar la plantilla que dirige el Cholo Simeone si es que así lo precisa.

Mateu Alemany en el Valencia CF / SD

Pero hasta que llegue ese momento, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ya le ha encargado a Mateu Alemany su primer trabajo como director de Fútbol del club, y se trata de la renovación de Giuliano Simeone. El hijo del Cholo se ha ganado la titularidad en el equipo rojiblanco a base de buen rendimiento y el club no quiere correr el más mínimo de perderlo.

La renovación va por buen camino

Según varias fuentes, las conversaciones para la renovación de Giuliano Simeone ya están iniciadas y van por muy buen camino, por lo que lo más normal es que más pronto que tarde se acabe llegando a un acuerdo para que el argentino amplíe su vínculo, dando por cerrado de forma exitosa la primera operación de Mateu en el club.

El acuerdo sería hasta el año 2030 y la operación incluye dos años más de contrato y una subida salarial notable para un jugador que, hasta ahora, era de los que menos cobraba en la plantilla, algo que no se corresponde con su actual estado.

Giuliano, goleador en La Cartuja / X

Clave en el esquema de su padre

Por méritos deportivos, Giuliano se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema del Cholo Simeone, su padre. La temporada pasada ya dio un salto de calidad considerable, disputando 50 partidos en total en los que marcó cinco goles y repartió nueve asistencias. Pero este año su influencia es incluso mayor y en los 16 partidos disputados hasta la fecha ya ha convertido tres goles y cinco asistencias.

El argentino, de todavía 22 años, se ha convertido en el dueño de la banda derecha rojiblanca, además de por cifras, por trabajo y sacrificio, dos cualidades imprecindibles para el equipo del Cholo.