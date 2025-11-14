Cristiano podría perderse el inicio del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo fue protagonista negativo en la derrota de la selección de Portugal ante Irlanda. El jugador del Al Nassr, en un momento de frustración por el 2-0 en contra, propició un codazo al defensa irlandés Dara O'Shea. En un primer momento, fue castigado con amarilla, pero tras la revisión del VAR, el colegiado Glenn Nyberg modificó su decisión y acabó expulsando al portugués.

Sanción para el Mundial 2026

Al considerarse una expulsión por conducta violenta, Cristiano podría enfrentarse a una sanción superior a dos partidos. La reglamentación de la FIFA determina que al no poder cumplir ese castigo durante la fase de clasificación, la sanción se trasladaría a la fase final. A Portugal sólo le falta un partido clasificatorio antes de la cita mundialista, por lo que si es sancionado con dos o más partidos, Cristiano se perdería los primeros partidos con su selección.

Cristiano Ronaldo durante el Irlanda - Portugal / EFE

Opinión de Roberto Martínez

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, considera que no debería de penalizarse como acción violenta: "Creo que es difícil para un jugador como Cristiano, que está dentro del área. Hoy tuvo a dos defensas constantemente en contacto físico. No hubo violencia. Intentó apartar al defensa y tuvo mala suerte de que el VAR... el ángulo de las imágenes lo hace parecer peor de lo que realmente pasó. Es la primera tarjeta roja de Ronaldo con la selección, es increíble."

Clasificación de Portugal al Mundial

A pesar de encadenar dos partidos seguidos sin ganar, Portugal está a un paso de clasificar al Mundial. Su último partido de clasificación es ante Armenia el domingo, una victoria e incluso puede que un empate serviría al combinado luso para clasificar. El enfrentamiento entre Hungría e Irlanda determinará el resultado que debe obtener la selección de Roberto Martínez.