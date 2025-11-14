Eldense - Hèrcules, el domingo por À Punt

À Punt retransmitirá por televisión el duelo entre el CD Eldense y el Hércules CF que se disputará en el estadio Pepico Amat el próximo domingo a las 16:30 horas. Se trata, sin duda, de uno de los partidos más atractivos de la jornada, que enfrentará a dos equipos valencianos que aspiran a todo en el grupo 2 de 1.ª RFEF Versus E-Learning.

Ambos equipos afrontan la cita con la intención de seguir sumando puntos que los acerquen al play-off de ascenso, que ya rozan. El conjunto eldense llega con las mejores sensaciones para refrendar en casa el buen resultado conseguido la jornada pasada contra el líder, el Atlético de Madrid B (1-1). Los de Claudio Barragán ocupan la octava plaza con 15 puntos, a solo dos de la zona de promoción de ascenso. Por su parte, los herculanos, tras haberse impuesto al Europa (1-0) en el Rico Pérez, parecen haber reconducido su rumbo y se encuentran en la undécima posición, a tres puntos del play-off.

La retransmisión correrá a cargo de Raül Pina, acompañado en los comentarios por Javier Subirats. El duelo es el tercero de los 10 partidos de la fase regular que À Punt ha firmado con la Liga y la RFEF, y que puede prorrogarse en función de cómo evolucione la competición.

El Nàstic - Hércules, también por À Punt

El próximo partido que podrá verse por À Punt es el que disputarán el domingo 30 de noviembre el Nàstic y el Hércules a las 16 horas. Cabe recordar que la radiotelevisión valenciana también tiene la intención de retransmitir partidos del play-off de ascenso a Segunda si algún equipo valenciano lo disputara. Con este acuerdo À Punt demuestra su apuesta firme por apoyar y dar visibilidad a aquellos eventos deportivos con protagonismo y marcado acento valenciano.

La final de Escala i Corda, domingo a las 11:15 h

También este próximo domingo, pero por la mañana, la afición a la pilota tiene una cita obligada por televisión en À Punt. A las 11:15 h y desde el trinquet de Guadassuar, podrán seguir la final de la Copa Caixa Popular de Escala i Corda. Pere y De la Vega se enfrentarán a Pere Roc Segundo y Hilari. Se augura una partida muy disputada, de las que hacen afición, un duelo igualado entre las dos parejas en mejor forma.

Programación de Punt a punt del fin de semana

Este sábado, desde las 12 del mediodía, Punt a punt ofrecerá por À Punt Ràdio todo el deporte del fin de semana con especial atención al Castellón–Real Sociedad B y a los entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo. Fútbol sala, balonmano, voleibol y el derbi del fútbol valenciano femenino: en directo, Villarreal–Valencia. Un total de más de 12 horas de deporte en directo.

El domingo, la emoción de las dos ruedas estará desde las 11 de la mañana en el programa con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, que contará con la narración de Salva Gomis y los comentarios de Moisés Rodríguez. Punt a punt también incluirá la final de la Copa Caixa Popular de escala i cordadesde Guadassuar, la Liga ACB desde el Roig Arena con el duelo entre los dos primeros clasificados: Valencia Basket – La Laguna Tenerife. Y toda la jornada del fútbol regional, como cada fin de semana en el Punt a punt de À Punt Ràdio.