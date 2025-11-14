Historias del derbi: los 138 jugadores que pasaron de rivales a compañeros

A lo largo de la historia, valencianistas y levantinistas siempre han mantenido un distanciamiento y unas diferencias evidentes, que van desde sus particulares orígenes y su desarrollo posterior —biografía, escudo, estadio, afición, títulos, colores, etc.— hasta los valores que encarnan los cimientos del club —humildad, modestia, sacrificio grandeza, prestigio, etc.—. Entre todo, se junta una larga lista de disimilitudes entre el Valencia y el Levante, incluso en lo futbolístico, con objetivos históricamente opuestos y distinciones en sus modelos deportivos e institucionales. Todo ello, confirma esas desavenencias entre ambos, especialmente entre aficiones, cuya rivalidad se ha visto acrecentada por todo lo que hay en juego, y que, con los años, no deja de crecer. Esto se debe a dos motivos principalmente: la caída en picado del Valencia, en todos los ámbitos, y la enorme expansión de los granotas en cuanto a la masa social se refiere.

Cada vez hay más jóvenes y niños que quieren formar parte de la familia de Orriols, y, por tanto, eligen el camino del Levante por encima de un Valencia que, en los últimos años, mantiene una afición fiel, con ese apoyo incondicional de Mestalla, pero que, cuya desfavorable coyuntura, no despierta el mismo interés entre la juventud como lo hacía antes entre los ahora adultos o con edades más avanzadas. Estos son los que más indignados se sienten ante la delicada situación valencianista, ya que son los que han visto a su equipo competir con los mejores españoles, ganar ligas y copas y representar con orgullo el escudo valencianista por Europa. Las nuevas generaciones, aunque bien instruidas por sus familiares, no han vivido aquella época dorada del Valencia.

David Navarro, con pasado granota y valencianista / Levante UD / UEFA

Más de 100 jugadores vistieron las dos camisetas

Entre Levante y Valencia suman 222 años de historia: 116 y 106, respectivamente. Sus extensas trayectorias son un claro aliciente de esa máxima competencia que han mantenido a lo largo de los años ambos clubes. Pero no todo son enfrentamientos y hostilidades... también hay una conexión e intercambios que vienen desde muy lejos. Esa proximidad y acercamientos continuos por convivir en la misma ciudad, han dado lugar a una larga lista de traspasos, que unen a muchos jugadores tanto con el lado granota como con el valencianista. Y es que, más de 100 jugadores vistieron la camiseta de los dos clubes en sus recorridos profesionales. Este futuro entremezclado ha hecho que muchos de ellos pasen de rivales a compañeros, con una formación y crecimiento futbolístico que pasan por los dos equipos valencianos. Pero esta situación no ha parado en los últimos años... al revés, ha continuado juntando los caminos de varios futbolistas. En total, según los datos de "Ciberche", concretamente son 138 jugadores los que han transitado entre Valencia y Levante. Esta es la lista completa... ¿A cuántos conocéis o reconocéis?

Carbonilla - Carmona - Crespo - Foved - Llisó - Mario - Mechancoses - Porcal - Puig - Tapia - Miguel Ángel Adorno - José Luis Albiol - Manuel Alepuz - Antonio Aparicio - José Enrique Badal - Juan Carlos Balaguer - Salva Ballesta - José Antonio Barragán - Pío Bau - Manuel Bellido - Salvador Blasco - Francisco Blayet - Ernesto Burgos - Alfredo Castelló - Vicente Catalá - Muñoz Cerdá - David Cerra - Silvino Cervelló - Juan Costa - Francisco Cotino - José Vicente Cuxart - Faena Danvila - Asier Del Horno - Luis Doménech - Rafael Domingo - Chicao Dos Santos - José Egea - Pascual Escrivá - Juan Carlos Fabregat - Javier Farinós - Francisco Javier Febrer - Luis Fernández - Paco Ferrando - Felipe Ferrer - Toni Ferrer Díaz - Javi Fuego - Juan García - Juanfran García - Tatono García - Fernando Giner - Vicente Giraldós - Severiano Goiburu - Candi Gómez - Ino Gómez - Juanjo Gómez - Nacho González - Panchulo González - Ignacio Goyeneche - Javi Guerra - Míchel Herrero - Nacho Hervás - Martínez Ibarra II - Luis Igual - Nacho Insa - Carlos Iturraspe - Andrés Jaso - Francisco Lahuerta - Onofre Lerma - Ignacio Llácer - Sergio Lloret - Luis López - Pedro López - Rafael Luján - Quique Martín - Nando Martínez - Pedja Mijatovic - José Francisco Molina - Francisco Montañés - Antonio Montes - Salvador Monzó - Juan Luis Mora - Vicente Morera - Xisco Muñoz - David Navarro - Vicente Navarro - Héctor Núñez - José Luis Oltra - Lucas Orbán - Manuel Palau - Miguel Pallardó - José Palmer - José Paredes - Libero Parri - Sócrates Parri - Bernardino Pasieguito - Vicente Pechuán - Carlos Pellicer - Álvaro Pérez - José Pérez - Javier Piquer - Pepe Plá - Paco Pepe Potenciano - Jason Remeseiro - Roger Martí - Miguel Ángel Riau - Ramón Rivera - José Ródenas - Pablo Rodríguez - Vicente Rodríguez - Gaspar Rubio - José Saló - José Enrique Sánchez - José Sánchez Lage - Jaime Sebastiá - Vicente Seguí - Vicente Sierra - Momo Sissoko - José Solves - Miguel Ángel Soria - José Suay - Juan Bautista Tapia - Emilio Terol - José Miguel Torres - Dámaso Urrutia - Alberto Ventura - Rubén Vezo - Pepelu - José Vilanova - Guillermo Villagrá - Daniel Villarroya - Faas Wilkes - Roberto Soldado - Shkodran Mustafi - César Tárrega - Mathew Ryan - Dani Gómez - Marcos Navarro - Victor Fernández

Ruben Vezo y Javier Farinós, con las camisetas del Levante y del Valencia / Levante UD / Valencia CF / UEFA

Los intercambios más contemporáneos

Víctor Fernández . Del Atlético Levante al Valencia Mestalla. Cesión 2025-2026.

. Del Atlético Levante al Valencia Mestalla. Cesión 2025-2026. Marcos Navarro . Del Atlético Levante al Valencia Mestalla. Gratis 2025-2026.

. Del Atlético Levante al Valencia Mestalla. Gratis 2025-2026. Mustafi . Dos años en el Valencia, de 2014 a 2016. Dos años en el Levante (2021-2023)

. Dos años en el Valencia, de 2014 a 2016. Dos años en el Levante (2021-2023) Mathew Ryan . Dos años en el Valencia (2015-2017). En 2025 llegó al Levante

. Dos años en el Valencia (2015-2017). En 2025 llegó al Levante Jason . Categorías inferiores más cuatro años en el Levante (2015-2019). En 2019, llegó gratis al Valencia.

. Categorías inferiores más cuatro años en el Levante (2015-2019). En 2019, llegó gratis al Valencia. Soldado . Tres años en el Valencia (2010-2013). Dos años en el Levante (2021-2023)

. Tres años en el Valencia (2010-2013). Dos años en el Levante (2021-2023) Rubén Vezo . Llegó al Valencia en 2014. Alternó cesiones hasta en 2019, cuando se marchó en calidad de préstamo al Levante. La temporada siguiente fue comprado finalmente por 5 millones. Permanece en Orriols hasta 2024.

. Llegó al Valencia en 2014. Alternó cesiones hasta en 2019, cuando se marchó en calidad de préstamo al Levante. La temporada siguiente fue comprado finalmente por 5 millones. Permanece en Orriols hasta 2024. Pepelu . Canterano del Levante desde 2012. En 2021 empezó a jugar con el primer equipo, hasta 2023, año del no ascenso y posterior marcha al Valencia.

. Canterano del Levante desde 2012. En 2021 empezó a jugar con el primer equipo, hasta 2023, año del no ascenso y posterior marcha al Valencia. Juanfran García . Canterano del Levante. En 1994 forma parte del primer equipo hasta 1997, año de su traspaso al Valencia. Volvió al equipo levantinista en 2010 en calidad de cedido, y lo terminó comprando el Levante. De ahí, cinco temporadas hasta 2016, año de su retirada.

. Canterano del Levante. En 1994 forma parte del primer equipo hasta 1997, año de su traspaso al Valencia. Volvió al equipo levantinista en 2010 en calidad de cedido, y lo terminó comprando el Levante. De ahí, cinco temporadas hasta 2016, año de su retirada. David Navarro . Canterano del Valencia desde 1999. De 2002 hasta el 2007 en el primer equipo. En 2012 llegó al Levante procedente del Neuchâtel Xamax, y ya hasta 2016.

. Canterano del Valencia desde 1999. De 2002 hasta el 2007 en el primer equipo. En 2012 llegó al Levante procedente del Neuchâtel Xamax, y ya hasta 2016. Roger Martí . Categorías inferiores del Valencia de 2009-2011, y luego en 2011, a la cantera del Levante. En 2013 entró en dinámica del primer equipo, aunque con varias cesiones por el camino (Zaragoza y Valladolid). Luego desde 2016 hasta 2022 permaneció en el conjunto granota.

. Categorías inferiores del Valencia de 2009-2011, y luego en 2011, a la cantera del Levante. En 2013 entró en dinámica del primer equipo, aunque con varias cesiones por el camino (Zaragoza y Valladolid). Luego desde 2016 hasta 2022 permaneció en el conjunto granota. Pedro López . Canterano del Valencia. Llegó en 2002 hasta 2005. De 2011 a 2019, fichó por el Levante tras marcharse del Valladolid.

. Canterano del Valencia. Llegó en 2002 hasta 2005. De 2011 a 2019, fichó por el Levante tras marcharse del Valladolid. César Tárrega . Categorías inferiores del Levante en 2016. En 2019, pasa del Levante fútbol base al Juvenil del Valencia. De ahí, pasó en 2022 al Valencia Mestalla, hasta terminar dando el saltó al primer equipo en 2024. Actualmente, uno de los pilares del equipo valencianista.

. Categorías inferiores del Levante en 2016. En 2019, pasa del Levante fútbol base al Juvenil del Valencia. De ahí, pasó en 2022 al Valencia Mestalla, hasta terminar dando el saltó al primer equipo en 2024. Actualmente, uno de los pilares del equipo valencianista. Javi Fuego . Estuvo un año en el Levante, de 2007 a 2008. En 2013, fichó por el Valencia, hasta 2016.

. Estuvo un año en el Levante, de 2007 a 2008. En 2013, fichó por el Valencia, hasta 2016. Lucas Orbán. En 2014 ficha por el Valencia, hasta 2016. En 2016, llegó al Levante en una cesión corta en el mercado invernal. Luego pasó del conjunto blanquinegro al Genoa.

Tres jugadores presentes en el derbi actual

El próximo gran derbi entre Levante y Valencia, del viernes 21 de noviembre, tendrá un incentivo especial para tres jugadores que se reencontrarán con sus respectivos clubes. Son el caso de César Tárrega (categorías inferiores Levante), Pepelu (canterano granota) y Mathew Ryan (pasado valencianista), tres futbolistas que se enfrentarán a su pasado. Además, con total seguridad, los tres serán titulares en este compromiso liguero. Mientras que con el central internacional con la Sub-21 española y al guardameta australiano no habrá problemas aparentes en su reencuentro, ni con el club, ni con la afición, el recibimiento con el centrocampista de Dénia no será tan plácido.

La afición granota, profundamente dolida y engañada por esa renovación infinita que duró solo un año, hasta su posterior marcha al conjunto valencianista, no le perdonan esa marcha al máximo rival, especialmente tras dedicar amor eterno a los de Orriols. No obstante, al margen de esas cuentas pendientes pasadas, se reencontrará con su antiguo club, el que le dio la oportunidad de crecer y jugar al máximo nivel. Cierto es que contará con el apoyo de toda su afición en un derbi que se vislumbra intenso y apasionado, donde se verá si por fin el Levante rompe esa racha negativa en feudo blanquinegro y asalta Mestalla por primera vez.