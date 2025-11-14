Historias del derbi: el escandaloso gol anulado a Coke en Mestalla

A lo largo de la extensa y larga historia en el mundo de los derbis, siempre hay algunos más picantes, donde no solo están en juego los puntos del partido, y por su puesto, ganar —competir y pelear más que el rival, ganar más disputas de balón, marcar más goles, sobresalir tanto en juego técnico como táctico—, hay mucho más en el aire... Demostrar quién manda en la ciudad, conquistar el feudo de tu rival, anteponer tu status y salir victorioso en esa competitividad sana con la otra afición, etc., son otros alicientes simbólicos, incluso más importantes que el desarrollo del propio encuentro. Todo ello es una muestra representativa más que evidente de lo que significa vencer, y si es con holgura mejor, a tu máximo rival, en una pelea de egos, identidades y escudos. En efecto, todos estos ingredientes van inherentes a un Levante-Valencia, uno de esos encuentros que, a pesar de la distancia deportiva entre ellos, sus enfrentamientos tanto en el Ciutat de València como en Mestalla, nunca dejan indiferente a nadie... Es más, cada día, semana y año que pasa, las dificultades económicas y la crisis institucional del equipo valencianista han hecho que se vuelva un choque distinto, con más similitudes (futbolísticas) e incluso objetivos similares (mitad tabla o permanencia).

Ahora, los de Calero, en su vuelta a Primera División, bajo las bases del esfuerzo, humildad y siendo el equipo decano de la Comunitat, regresan un derbi apasionante entre dos clubes con cuentas pendientes. Sin duda, hablar de un enfrentamiento entre granotas y valencianistas es imposible sin recordar/revivir momentos de máxima tensión, disputas intensas y esas polémicas que siempre aparecen en partidos de tal calibre. Pero... en el corazón de los levantinistas hay una imagen muy característica, que no admite ni distinción, ni reclamos. Se trata de aquel choque entre ambos clubes, el 11 de febrero de 2018, en Mestalla, uno de los cara a cara más polémicos y surrealistas de la historia. En aquella victoria blanquinegra por 3-1, se vivió uno de los mayores escándalos vividos y por haber entre el Levante y el Valencia, con una actuación arbitral que perjudicó en varias ocasiones a los de Orriols. No obstante, los errores groseros de esas acciones puntuales no pudieron ser comprobados ni verificados por el VAR, inexistente en aquella época. Ese mismo año (2018), pero ya para la próxima temporada (en agosto), llegaría de forma oficial la video asistencia en España.

Santi Mina celebrando su gol ante el Levante en Mestalla / SD

Dos acciones ilógicas condenaron al Levante

Durante el encuentro, la polémica y la incertidumbre reinó entre los jugadores y aficionados granotas. Una serie de desaciertos decisivos, inconvenientes constantes y toma de decisiones fallidas por Medie Jiménez, colegiado del partido, terminarían por decantar la balanza a favor de los locales, y hundir anímica y mentalmente a los de Muñiz. No se puede hablar de este derbi sin señalar como protagonista de lo ocurrido al árbitro catalán, que no tuvo su mejor noche en Valencia... Tanto es así que, dos fueron las acciones ilógicas que condenaron al Levante a la derrota, en un encuentro igulado, eléctrico y valiente entre ambos clubes. El partido, que comenzó con esos dos primeros goles de Santi Mina (min.17) y Postigo (min.18), los dos a balón parado, se empezaría a complicar en la segunda parte... hasta que llegaría el primer detonante que desequilibraría el choque por completo.

Por su parte, el Levante, en una acción de córner, Coke se posicionó, a la perfección y totalmente legal, para anotar el 1-2 y silenciar Mestalla. No obstante, en la misma acción, es evidente que Paulista empuja a Gayà, liberando al lateral madrileño, y en consecuencia, lo dejó en una posición ideal para rematar de cabeza. Pero... el árbitro, de forma incomprensiva, señalaría falta del defensa, cuando, viendo la repetición, queda muy claro que ambos jugadores valencianistas se estorban entre ellos. Esta jugada desató una debate bestial ante la incredulidad del Levante y la indignación tanto de los jugadores como de la afición. Además, para más inri..., en la siguiente jugada (min.65) llegaría el tanto de Luciano Vietto para adelantar a los de Mestalla. Pero la enorme controversia no quedaría ahí. Ya en los minutos finales, el árbitro señalaría un penalti de Rober Pier a Simone Zaza, en una acción donde se ve claramente como el central granota toca el balón antes y el delantero italiano, por la inercia de la jugada, lo derriba. Otro grave error que supuso el 3-1 y la sentencia de un derbi plagado de acciones polémicas y marcado por la mala praxis arbitral, que dejó al equipo levantinista atónito.

Luciano Vietto conduciendo un balón rodeado de granotas / SD

Medie Jiménez, a la nevera un mes por sus errores

Por su parte, Medie Jiménez, ante el tan equivocado/accidentado arbitraje en Mestalla, el Comité Técnico Arbitral penalizó al colegiado barcelonés con un mes de sanción a la nevera. Aquel encuentro tuvo y tiene una repercusión tremenda tanto a nivel regional como nacional, en un desconcierto generalizado por lo ocurrido. Tanto es así que, Andújar Oliver, árbitro colaborar con Radio Marca, admitió el error del colegiado. "No hubo falta de Coke a Gayá. Quién empuja al lateral valencianista es su propio compañero Gabriel Paulista". Además, confirmó la segunda equivocación en ese penalti pitado a favor del Valencia en el minuto 87, que desató una oleada de protestas en los visitantes. "Otro error grave en contra del Levante. Rober Pier sacó el balón limpiamente y es Zaza el que comete falta sobre el jugador levantinista", confirmó Andújar.

Un derbi de dinámicas y objetivos opuestos

En lo futbolístico, aquel derbi tan acusado por la polémica, la crítica y el malestar de los granotas, medía a dos equipos totalmente distintos: dinámicas opuestas, objetivos diferentes y un distanciamiento evidente en cuanto a la calidad de sus jugadores. Pero aún así... el trabajo, compromiso y la garra del Levante equilibró la balanza ante un conjunto valencianista fuerte, en buena dinámica y liderado por un Marcelino García Toral que entraría en la historia valencianista durante esos dos magníficos años en club. El Levante, liderado por Juan Ramón López Múniz, volvía a Primera División tras lograr un ascenso apabullante (como líder indiscutible) en la categoría de plata. No obstante, los de Orriols llegaban al derbi muy necesitados tras una primera vuelta justa e insuficiente en cuanto a número de victorias: en la 17ª posición, con 20 puntos, y con la zona del descenso a tan solo tres puntos. Asimismo, este bajo rendimiento, sumado a la dificultad del Levante para sumar de tres en los siguientes partidos, precipitaron el despido de Muñiz y la entrada de Paco López como interino. Aunque, parecía provisional la llegada de urgencia del técnico de Silla, recondujó al equipo, y mostró la solvencia necesaria para terminar salvando la categoría como 15º, con 46 puntos.

Por otra parte, la temporada 2017-2018 fue el gran estreno de Marcelino en el banquillo valencianista tras finalizar su etapa en el Villarreal. En su primera campaña clasificaría al equipo en la Champions League quedando en la 4ª posición, con 73 puntos. Este logro le convertiría en el séptimo entrenador de la historia que lleva al Valencia a la máxima competición europea. Al año siguiente (2018-2019) también quedaría cuarto y clasificado a Champions, con 61 puntos. No obstante, su andadura por la élite europea no pasaría de fase de grupos, aunque en su segunda oportunidad en la Europa League, llegaría hasta las semifinales. Pero... después de cerrar una sólida y competitiva temporada en la Liga, cerró el año por todo lo alto: campeón de la Copa del Rey (2019), con victoria por 1-2 contra el Barcelona de Messi.

A pesar de este logro histórico, en tan solo tres jornadas de la nueva temporada, el técnico asturiano quedaría fulminado como entrenador del Valencia —por sus discrepancias con la directiva—, para poner a Albert Celades. Tal fue el cabreo de Marcelino que, achacó su despido, por "ganar la Copa", no por sus resultados deportivos. A partir de ahí, sería el fin de un Valencia que peleaba por estar entre los cuatro mejores españoles, que se clasificaba a Champions y competía en Europa, y que luchaba por llegar lejos en Copa del Rey. Los números no engañan: desde ese año, el conjunto blanquinegro ha desaparecido de la ecuación nacional o doméstica, quedando relegado, en los primeros años, a la novena o décima posición... hasta seguir bajando puestos de forma paulatina hasta mitad tabla... y finalmente a luchar por no descender, por la permanencia. Objetivos, dinámicas y jugadores que no concuerdan con lo que ha sido históricamente el Valencia como institución, y sobre todo, como equipo.