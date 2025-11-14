El Levante visita a un Dépor malherido

Una final en la jornada undécima. Así puede definirse la visita del Levante UD al Deportivo ABANCA de este viernes (19:30 h // DAZN). Las gallegas regresan al Riazor con la moral tocada, después de recibir una dolorosa goleada por 8-0 —todo ellos marcados en la primera mitad— por parte del FC Barcelona. Decimocuartas, con siete puntos, orbitan alrededor del descenso, casa que ha hecho propia el conjunto granota desde la tercera jornada. Y eso que frente a Costa Adeje Tenerife y FC Badalona Women pudieron asomar la cabeza del fondo. Pero en casi se quedó el intento. En diez jornadas: dos puntos de 30 posibles, cinco goles a favor y 21 en contra.

Las sensaciones de mejoría en los último tres choques de Liga F con Santi Triguero al mando no fueron suficientes; por eso, el Dépor será la primera bola de fuego para Andrés París, que se estrena como nuevo inquilino del banquillo del Levante. “Ha traído nuevas ideas y energías, nuevas cosas que el equipo necesitaba. Al final, es uno más para aportar. Ahora a seguir trabajando y a sacar lo máximo de él para poder comenzar a ganar”, confió Dolores Silva, en la previa del partido.

Un Dépor sin Monteagudo

Las lesiones no entienden de momentos y aparecen cuando una menos se lo espera. Es el caso de tantas futbolistas, como el de Paula Monteagudo, que se había hecho un hueco en el carril zurdo. La cantera era la segunda defensa más utilizada (580 minutos) por Fran Alonso, por detrás de Merle Barth (736 minutos). Estaba teniendo una gran progresión, pero una rotura del componente medial de la fascia plantar del pie derecho la ha dejado en el dique seco, mínimo diez semanas. "Se había adaptado muy bien a Liga F después de la temporada pasada en el B. Además le vino la lesión en una etapa en la que estaba en un buen momento de confianza. Llevaba ya 2 goles. Es un paso atrás pero he hablado con ella, está bien. Va a volver más fuerte de lo que se fue", aseguró su entrenador.

Sí estará su estrella

Ainhoa Marín es la principal referencia en ataque del Dépor, con otros dos goles y una asistencia en su haber. La extremo barcelonesa es la única jugadora que lo ha jugado prácticamente todo, salvo los últimos diez minutos ante el Barça. En el resto de partidos partió como titular y jugó los 90 minutos. Nada ni nadie le quita su puesto. Y con razón. No da un balón por perdido, presume de hambre competitiva y de capacidad para desequilibrar: la temporada pasada fue la jugadora con más regates completas (137) y ahora ocupa la segunda posición con 42. Motivos más que suficientes para recoger su segundo premio a la mejor jugadora del Dépor del mes. "Tenemos la suerte de que nos queda ya poco tiempo para reaccionar, que es lo que queremos. Encima en ABANCA-RIAZOR. Es una final y a todo futbolista le gustan este tipo de partidos", admitió en la rueda de prensa previa al choque.