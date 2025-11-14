Mbappé, a punto de hacer historia con Francia

Con un doblete, Kylian Mbappé lideró anoche la victoria de la selección de Francia ante Ucrania (4-0) que certificó su clasificación directa al Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Fue una noche de celebración para el equipo dirigido por Didier Deschamps, pero más aún para el delantero del Real Madrid, que con tan solo 26 años sumó su gol número 400 en su carrera como profesional.

El primer tanto del encuentro celebrado en el Parque de los Príncipes se haría esperar. El buen posicionamiento del combinado ucraniano en los primeros cuarenta y cinco minutos limitó el juego ofensivo de los 'bleus', que no se verían por delante en el marcador hata el minuto 54'. Sería el propio Mbappé el encargado de poner el 1-0 desde los once metros tras el penalti que el ucranio Mykhavko cometió sobre Michael Olise.

El primer tanto de la noche se convertiría en el gol número 399 del ex del Paris Saint-Germain y capitán del combinado 'bleu'. A partir de entonces el partido se puso de cara para el conjunto dirigido por Deschamps. Fruto de ello llegaría el segundo tanto galo, obra de Olise y no mucho después, Mbappé empujaría el esférico al fondo de las mallas, poniendo el 3-0 y alcanzando la cifra de 400 goles. En los compases finales, Ekitike cerraría el resultado con el cuarto y definitivo.

Cifras de récord

256 goles con el PSG, 62 con el Real Madrid, 27 con el AS Mónaco y 55 con Francia -un total de 400- son los registros de un Mbappé que ha alcanzado una cifra histórica con tan solo 26 años y 328 días. Estandartes del fútbol como son Cristiano Ronaldo y Leo Messi consiguieron este hito siendo más mayores que el ariete galo, aunque bien es cierto que la leyenda del FC Barcelona lo hizo en un menor número de partidos. Fueron 525 choques los que necesitó el argentino para llegar a este dígito, mientras que el encuentro que se celebró anoche en la capital francesa era el 537 en la carrera del ariete madridista.

A un paso de la historia

En el parón de selecciones del mes de septiembre, Kylian Mbappé superó a Thierry Henry (51 goles) en la tabla de máximos anotadores históricos del combinado 'bleu' y se colocó en segunda posición. En el duelo ante Ucrania, el '10' del Real Madrid, con un doblete, anotó los goles número 54 y 55 en su trayectoria como internacional absoluto.

En estos momentos, tan solo dos dianas lo separan de igualar a Olivier Giroud, que encabeza esta lista con 57 goles en 137 internacionalidades. En los próximos partidos, Kylian no solo tiene la oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección francesa, sino que podría hacerlo antes de sumar el centenar de internacionalidades. Actualmente, el atacante de 26 años acumula un total de 94 partidos con la elástica tricolor.