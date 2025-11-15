Dean Huijsen podría abandonar la concentración de la Selección española

El 'virus FIFA' acecha a la Selección española en la previa del encuentro que puede certificar la clasificación de el combinado dirigido por Luis de la Fuente a la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Según ha dado a conocer la Cadena COPE, Dean Huijsen es uno de los tres futbolistas que verá el partido ante Georgia desde la grada debido a unas molestias musculares.

Fue ayer, en el entrenamiento de preparación para el choque que tendrá lugar esta misma tarde en el estadio Boris Paichadze de Tiflis, cuando el joven defensor del Real Madrid comenzó a notar dichas dolencias. Y es que el ex del AFC Bournemouth esta temporada está siendo un fijo tanto en el esquema madridista como en el de 'La roja'. El malagueño acumula un total de 15 partidos entre todas las competiciones tres meses después del inicio de la presente campaña.

A estas alturas de la temporada, la carga física de los futbolistas comienza a notarse y se traduce, mayormente, en lesiones musculares como las que en este momento afectan a perfiles clave del combinado español como lo es Pedri, que se vio obligado a abandonar el terreno de juego en El Clásico tras sufrir una lesión en el bíceps femoral que le ha apartado las últimas semanas del equipo blaugrana.

Huijsen podría abandonar la convocatoria

Tal y como ha informado la Cadena COPE, esta mañana, el joven central el Real Madrid habría sido sometido a una serie de pruebas médicas con el fin de determinar el alcance de la lesión. Los resultados de estos tests y la valoración del cuerpo médico de la selección podrían desencadenar en que el joven central abandonase la concentración del combinado nacional.

Problemas para el Real Madrid

Si finalmente se confirma la baja de Dean Huijsen, el equipo médico madridista tendría que hacer un nuevo hueco en la enfermería de Valdebebas, que estas últimas semanas atraviesa un momento complicado. Recientemente, han sido varios los futbolistas blancos que, o no han viajado con sus selecciones, como es el caso de Courtois y Valverde, o bien se han visto obligados a regresar antes de tiempo, como Kylian Mbappé, que hace apenas 24 horas que abandonó la concentración gala tras resentirse de sus molestias en el tobillo.