Iker Casillas se considera el segundo mejor portero de la historia

Hace un tiempo que Iker Casillas pasó a un segundo plano deportivo. Es lo que tiene la jubilación. El guardameta de Móstoles fue un icono del Real Madrid tras una larga carrera en el club de su vida. Tuvo altibajos y terminó marchándose al Oporto, donde ya nadie le discutía. Su mejor rendimiento, eso sí, no fue con los clubes, sino con la Selección. Fue pieza importante de la mejor generación de futbolistas que había dado España. Puyol, Piqué y Ramos eran tres de los defensas que formaban un muro infranqueable.

Los números de Casillas con el Real Madrid en lo referente a LaLiga son los de un buen portero, pero lejos de lo icónico que fue gracias al apoyo popular y mediático incondicional y es que recibió más de un gol por partido. Además, sólo logró un título de portero menos goleado. En este sentido, tuvo la mitad de 'trofeos Zamora' que Buyo, Betancort o un tercio que José Vicente Train y Courtois. En este sentido, queda claro que Casillas fue uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid.

Juliana Pantoja e Iker Casillas, en TardeAR / TardeAR

Analizando datos, el madridista está muy por debajo de otros guardametas como los españoles Ablanedo (3), Santiago Cañizares (4) o Víctor Valdés (5). También el esloveno Oblak, que acumula seis temporadas como menos goleado. En cualquier caso, Iker se sigue considerando superior a todos ellos. A ellos y al resto del planeta, salvo a uno...

El test de Adri Contreras a Iker Casillas

El exfutbolista, ahora más mediático por comportarse como un adolescente en redes sociales o por verse envuelto en líos amorosos típicos de la telebasura de Telecinco, fue sometido al test rápido del 'influencer' Adri Contreras. El formato está muy de moda y consiste en que se compare la figura del protagonista con la de otros que le van nombrando.

"'Dibu' Martínez... De Gea... Ter Stegen... Joan García..." ninguno de estos cuatro grandes nombres hacía levantar la mano al exjugador del Real Madrid, quien sabe su importancia como uno de los mejores de siempre.

Buffon, en un partido con el Parma / @1913parmacalcio

¿Sólo Buffon le mejora?

Tampoco Szczesny, ni David Raya, ni Kahn, ni Van de Sar, el 'Santo' se apoyaba en el entrevistador con una mueca que apuntaba a que no iba a salir nadie que considerara que es o que fue mejor que Iker... hasta que llegó el momento de mencionar al italiano Buffon, el mejor guardameta de todos los tiempos. El español reconoció que el icono transalpino está por encima de él. Cierto es también que el entrevistador prefirió comprarle con porteros relativamente mediocres como Dibu o Szczesny antes que con los anteriormente mencionados Cañizares, Valdés, Courtois u Oblak. Dejando de lado la opinión del propio Casillas, resulta evidente que se trata de uno de los mejores 10 guardametas que han pasado por LaLiga.