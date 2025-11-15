Llueve sobre mojado. Nuevo entrenador al mando del Levante UD y nueva derrota que se suma al casillero… Y ya van nueve. Esta vez no fue una cualquiera: llegó contra el Dépor ABANCA. Un rival directo en la lucha por la salvación. Las granotas volvieron a pecar de falta de acierto: ocho tiros totales, ninguno a puerta y uno al larguero —el tercero que estrella Érika González en la madera en lo que va de temporada—. Una vez más, la reacción llegó tras el descanso: más ahínco en ataque, más balón controlado —44% de la posesión, frente al 27% de la primera parte— y más ocasiones de gol que protagonizaron la propia asturiana, Rai Carrasco, Daniela Luque… Pero ninguna llegó a materializarse.

“Han estado vivas. Y, para mí, brillantes en cuanto a actitud, mentalidad y resiliencia”, felicitó el nuevo técnico Andrés París, al finalizar el partido. Pero esas buenas sensaciones, después de tantas jornadas sin obtener recompensa, sirven de poco al aficionado. Y cobra aún menos valor, cuando con la derrota se fortalece a un enemigo en la pelea. Con cada jornada que pasa, la situación agoniza más. El hilo del que pende el Levante es cada vez más fino. Y la salvación queda ya lejana: a siete puntos, a falta de que se dispute el resto de partidos de la jornada. Casi nada.

A nuevos tiempos, nuevas costumbres

Con la llegada de Andrés París, el equipo ha adelantado líneas. Se ha pasado del bloque bajo y replegado —con hasta nueve jugadoras merodeando cerca de área propia—, seña de identidad de Emily Lima; a un bloque medio. Contra el Dépor, la presión no corría a cargo de la delantera aislada, como cuando estaba en el banquillo la brasileña, sino también a cargo de las centrocampistas: Érika González y Pierina Núñez, como principales referencias en ataque, se encargaban de incordiar a las rivales; mientras que Carol Marín y Dolores Silva asumían galones cortando los avances deportivistas —entre las dos sumaron 16 recuperaciones—.

Érika González, capitana y pichichi de la Liga F / Levante UD

El bien no es conocido hasta que es perdido

Cualquiera diría que hace no mucho, en la 2023-24 el Levante jugó la fase previa de la UEFA Women's Champions League, donde venció 4-0 al Stjarnan y después cayó 2-3, con gol antideportivo del Twente FC. Esa misma temporada, superó en las semifinales de la Supercopa al Atlético de Madrid y volvió a estar en una final, en la que terminó cayendo 7-0 ante el FC Barcelona. Aquella temporada, la última codeándose con los grandes, acabó cuarto con 60 puntos: cuatro derrotas, nueve empates y 17 victorias. Y si algo dejó claro es que los logros no siempre se perciben en su momento. Solo cuando pasa, cuando el equipo vive otra realidad, se aprecia realmente la magnitud de lo que fue.