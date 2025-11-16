Historias del derbi: el primer gran título del Levante llegó en 1937 ante el Valencia

La historia o el pasado, tanto en el fútbol como en la vida, en muchas ocasiones, es un precedente perfecto —construido a partir de tus éxitos o fracasos, fortunios o infortunios, alegrías o tristezas—, del que enorgullecerse y rememorar siempre... sean positivas o negativas. Porque lo que antaño fueron logros y victorias inimaginables permanecen adscritas, con tinta especial y melancólica, en el alma, en el escudo y en todos esos aficionados que vivieron esas épocas, y han sabido transmitir su valía e importancia a sus predecesores. Tampoco hay que olvidarse de las decepciones y derrotas, esas que, al principio, duelen mucho y van directas al corazón, pero con el tiempo... sanan y reconstruyen en forma de aprendizaje, conocimientos y autocrítica interna. En términos futbolísticos, las innumerables memorias de cualquier equipo, ya sea grande o pequeño, adinerado o modesto, con o sin títulos, etc., son esas bases inherentes a cada club en particular. Estas son las que los hace diferentes, especiales y vividas con intensidad por sus aficionados (de cualquier edad). Ese flujo constante de vivencias y emociones transmitidas por sus antepasados más mayores, promovidas y recordadas por los adultos, e instruidas a los más jóvenes, conforman los anales de la historia de un equipo. La gloria (euforia) y la desgracia (desaliento), ambas en su conjunto, son lecciones de vida y los ánimos del mañana.

Por su parte, el Levante UD, como entidad y club valenciano, ha sufrido un período extenso de evoluciones y transformaciones hasta ser lo que es hoy en día. Sus orígenes se remontan a 1909, con el nacimiento del Levante FC, el equipo de los Poblados Marítimos, el del Cabanyal. Bajo ese uniforme blanquiazul creció la llama levantinista. El club decano de la Comunidad Valenciana sufrió, como muchos otros, los impedimentos de jugar durante la Guerra Civil española (1936-1939), y en época de la Segunda República (1931-1939). En esta lucha, el bando republicano —en defensa de la democracia y de las libertades— y el bando nacional —simpatizantes con Franco y promulgadores de la dictadura franquista—, provocó la suspensión de todas las competiciones deportivas a nivel estatal, entre ellas, el fútbol.

Por tanto, la Liga no se reanudaría hasta el fin de la guerra, en la temporada de 1939-1940. Además, los estadios de fútbol, debido a su gran extensión, se convirtieron en almacenes de recursos y armas, e incluso en campos para prisioneros durante la dictadura. Este enfrentamiento impidió el desarrollo de las actividades deportivas, y concretamente el fútbol, por su gran alcance y expansión, se convirtió en un arma política para ambos bandos, desde la que producir campañas propagandísticas favorables o contrarias al rival. Los equipos se empezaron a posicionar con unos y con otros, señalando sus preferencias ideológicas.

La mítica equipación blanquiazul del Levante FC y el trofeo de la Copa de la España Libre de 1937 / Archivo Levante UD

Nacimiento de la Copa de la España Libre

A pesar de todo, en zona republicana se celebraron dos campeonatos regionales (Campeonato de Levante y Campeonato de Cataluña), y una competición entre equipos de las regiones mediterráneas, que recibió el nombre de Liga Mediterránea. Tras el final de este campeonato, Josep Rodríguez Tortajada, presidente del Valencia Football Club, propuso la puesta en marcha de un torneo entre clubes catalanes y valencianos, territorios dominados por las autoridades republicanas. Inicialmente, iba a llamarse Copa Mare Nostrum, pero finalmente se denominó Copa de la España Libre. Esta competición tuvo dos fases: la primera consistía en una liguilla doble partido (ida y vuelta) entre los cuatro participantes: Levante FC, Valencia FC, Girona FC y el CD Espanyol. No obstante, por motivos de seguridad, la segunda fase final entre los dos primeros clasificados (Levante FC y Valencia FC) se disputó en Barcelona. Aunque el equipo levantinista se negó en primera instancia a entrar en el proyecto, terminó por incorporarse en conveniencia con el Gimnástico. En ese acuerdo, el conjunto blaugrana le compartía su estadio: el Campo de Vallejo (posterior feudo granota) y le cedía a cuatro jugadores: Rubio, Fraisón, Palahí y Nieto. Este último sería el mejor jugador del torneo y el autor del tanto en la final contra el equipo valencianista.

El objetivo de esta iniciativa, respaldada por la RFEF, era proseguir con las competiciones deportivas, aunque adaptando los equipos y los parámetros de clasificación habituales. Por ello, solo participaron los clubes proclives y situados en el bando republicano y los que disponían de mayor capacidad económica. Desde el primer momento, el Levante FC firmó una liguilla arrolladora: quedó primero, con ocho puntos, venciendo hasta en dos ocasiones al equipo valencianista. En Vallejo, ganó en dos ocasiones: en la jornada 3, 4-1 al CD Espanyol; y en la jornada 5, 5-2 al Valencia FC. De esos tres encuentros como local, no perdió ninguno. En el cómputo global, ganó tres partidos, empató dos y perdió únicamente uno, contra el CD Espanyol (2-1). Pero, sin duda, su mayor éxito, extendido hasta la actualidad, fue ese 0-4 que le endosó al conjunto ché, en la jornada 2, con peculiaridad de que fue en Mestalla. En consecuencia, esta ha sido y es la única victoria oficial del Levante en toda su historia en feudo valencianista. Por su parte, el Valencia CF cerró la clasificación como segundo, con seis puntos, aunque con una derrota más que el conjunto blanquiazul.

La clasificación completa (liguilla) de la Copa de la España Libre (1937) / Marcos Abad

La gran final de 1937

El momento culmen para el equipo de los Poblados Marítimos fue el 18 de julio de 1937, en el Estadio de Sarriá, Barcelona, el gran día de la final de la Copa Presidente de la República. Levantinistas y valencianistas se enfrentaban en un derbi apasionante, uno de esos acontecimientos guardados en los anales de la historia, especialmente en el lado granota. El Levante FC —con ese uniforme blanquiazul tan característico—, volvió a vencer por 1-0 al Valencia FC —con uniforme rojo para esa ocasión— por tercera vez consecutiva. El valioso tanto de Nieto en el minuto 78 valdría un título histórico, que no hacía más que revalidar esa superioridad del equipo de Juan Puig durante todo el torneo.

Los Valero, Ernesto Calpe, Olivares, Agustí Dolz, Calero, Rubio, Puig II, Nieto, Martínez Catalá, Gaspar Rubio y Fraisón se convertían así en verdaderos héroes: unos valientes que compitieron y lucharon no solo por lograr el primer título de la historia del Levante UD, sino también por no dar por perdida esa lucha por su libertad de seguir jugando al fútbol. De aquellas, un gesto tan insignificante como disputar un partido de fútbol, era un logro extraordinario, que ponía en valor ese atrevimiento y la grandeza de no rendirse jamás. Hoy y siempre, serán recordaros como lo que fueron: un grupo de campeones, que marcaron un antes y un después en la historia granota. Una gesta de la que todos los granota están orgullosos... porque sí, el Levante UD tiene un título nacional y lo logró bajo el nombre del Levante Football Club, en 1937. Antes, ahora y siempre, la Copa de la España Libre tiene marca levantinista, un logro sin precedentes guardado esa biografía modesta, pero bonita y apasionante. Una obra inmaculada de resiliencia en mitad de unas dificultades bélicas, políticas y económicas evidentes. Cualquiera hubiera pronosticado que el primer y único título del Levante llegaría en plena Guerra Civil española y ante el máximo rival... en otra prueba más del vigor/valor de este club.

Las hojas de un periódico que confirman la victoria por 0-4 del Levante FC ante el Valencia FC, en Mestalla; y la proclamación del equipo de los Poblados Marítimos como campeón de la Copa de la España Libre de 1937 / Archivo Levante UD

Un largo/difícil proceso de reconocimiento oficial

A pesar de la consecución de este logro legendario para el Levante UD, su reconocimiento oficial, ha llevado consigo un largo/difícil proceso de búsqueda constante, recogida de pruebas y conocimientos empíricos, y testimonios e historiadores por parte de la entidad. Una de las personas más importantes en esta investigación ha sido Emilio Nadal, responsable del Patrimonio Histórico del club, quien, tras encontrar el trofeo en el año 2000, no ha parado hasta que la RFEF reconozca oficialmente el primer título copero de la historia del conjunto granota. Esta continua gestión política e institucional por parte del club ha tenido sus frutos esperados tras la confirmación de la Copa de la España Libre de 1937. Por tanto, la cronología (abreviada) es la siguiente:

En 2004, Izquierda Unida instó al Gobierno al reconocimiento del título presentando una proposición de no ley en el Congreso de los Diputados. En respuesta a esa petición, en 2007, la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad esta proposición. Todos los grupos parlamentarios aprobaron dicha iniciativa presentada por IU-ICV. Dos años más tarde, tras un informe negativo de CIHEFE, la RFEF rechazó la oficialidad de la Copa. En él se manifiesta que la Copa de la España Libre fue un torneo amistoso que no había organizado la FEF de la zona republicada, y, por tanto, no podía ser considerado una competición oficial. En 2013, el Consejo de Administración consiguió que se colocara una réplica del trofeo en el Museo de la RFEF en las Rozas. A partir de 2019, la entidad granota intensificó su empeño con nuevas argumentaciones e informaciones ante la Real Federación Española de Fútbol. Como principal nuevo argumento, planteó el reconocimiento del título por parte de la propia FIFA amparándose en las actas del organismo internacional de 1937 sobre la situación del fútbol español en 1937. Además, la aprobación en el Senado de la Ley de Memoria Democrática en 2022 fue clave para que las gestiones políticas fructificaran. Por fin... tras dos décadas de trabajo intenso sin descanso y documentación exhaustiva, el 25 de marzo de 2023, la junta directiva de la RFEF reconoció oficialmente el título de la Copa de la República.

La celebración de todos los granotas

El acto festivo se celebró en un encuentro que enfrentaba al Levante UD contra el Real Zaragoza, en feudo levantinista. Rubiales, todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol, entregó el trofeo al sempiterno y capitán Vicente Iborra, el encargo de levantar el primer trofeo de la historia del Levante UD. Mientras tanto, todo un Ciutat de València, feliz y orgulloso, aplaudió y cantó al unísono "¡Campeones, campeones...!" con la presencia de parte de los familiares de los futbolistas que alzaron el título durante la Guerra Civil. El conjunto granota y su gente se rindieron, en un sentido homenaje, a todos esos jugadores que se convirtieron en auténticas leyendas de esta entidad.

Sin duda, habían conquistado uno de los hitos más importantes de la historia del club, y que mejor forma que festejarlo por todo lo alto junto a toda la afición, el verdadero pilar del Levante. Además, hace dos años, centenares de valencianos tuvieron la oportunidad de contemplar el trofeo de la Copa España Libre, expuesto en el Mercado del Cabanyal con motivo del 87 aniversario de su conquista por parte del Levante FC. Y hoy, en pleno 2025, son 89 años de una proeza superlativa, una de esas victorias de las que uno recuerda hasta el final de los tiempos. Un acto de resistencia, valentía y fortaleza mental inherente a los valores de este club, que nunca se rinde... a pesar de todo.