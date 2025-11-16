Portugal, sin Cristiano, logra una de las mayores goleadas de su historia

Portugal se enfrentaba a Armenia en el último partido de clasificación para el Mundial 2026. Los de Roberto Martínez necesitaban una victoria, aunque un empate les podía servir, pero han hecho el trabajo de forma excepcional. Han vencido 9-1 a la selección armenia, lo más sorprendente es que lo han logrado sin su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. El luso fue expulsado el último partido por propiciar un codazo al defensa irlandés Dara O'Shea.

Portugal 9-1 Armenia

Renato Veiga ha abierto el marcador para Portugal en el minuto 7, aunque Armenia ha sabido responder rápido igualando el marcador en el minuto 18. Cuando parecía que el milagro podía suceder, la selección de Roberto Martínez ha activado todas sus armas y ha finalizado las oportunidades de Armenia. Gonçalo Ramos en el minuto 28; João Neves, 30, 41 y 81; Bruno Fernandes en el 45, 51 y 72, y Conceiçao en el 92 han sido los protagonistas de la goleada. Con la victoria, Portugal logra clasificar al Mundial de 2026 en lo que será la sexta participación de Cristiano Ronaldo en el torneo.

Mayores goleadas de Portugal

Sólo existe un encuentro oficial donde los lusos hayan vencido por una diferencia mayor a la de hoy. Fue en la fase clasificatoria a la Eurocopa de Alemania cuando vencieron a Luxemburgo 9-0. Le siguen, empatados a diferencia de goles, los enfrentamientos ante Liechtenstein de clasificación a la Eurocopa de 1996 y 2000.