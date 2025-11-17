El 'atraco' del FC Barcelona a sus aficionados con las entradas del Camp Nou

A menudo los clubes se vanaglorian de la enorme cantidad de dinero que le sacan al 'ticketing' o a los abonos, pero la realidad que se esconde detrás es lo que se aprovechan de la posición de poder que les confiere utilizar un escudo venerado por su gente, que llega a hacer todos los esfuerzos del mundo por seguir a su equipo desde el estadio.

La sensibilidad de los directivos es completamente nula, algo que demuestran con subidas a los precios de los abonos y las entradas cada temporada, escudándose en argumentos absurdos como la subida del IPC o el cambio de estadio para vivir de espaldas a la realidad social... y a costa de su gente.

Exprimiendo al socio

El último club en hacerlo ha sido el FC Barcelona de la forma más desvergozada posible: poniéndole a las entradas del partido frente al Athletic Club, en el que se reabre el Camp Nou, unos precios completamente desorbitados a sabiendas de los esfuerzos que hará la masa social para no perderse la inauguración de su estadio.

Vista general del remodelado Spotify Camp Nou desde el gol sur durante la visita de obras facilitado a los medios de comunicación el 23 de septiembre de 2025. / SD

Desde 1999 hasta 589

Para el enfrentamiento ante el Athletic Club, la preventa exclusiva para socios culers ya ha iniciado, por lo que los precios son conocidos: 199 € en el Gol Sur segunda gradería en la parte superior, 199 en la Esquina de segunda gradería en la parte superior, 209 en Gol Sur segunda gradería en la zona inferior, 219 en la Esquina segunda gradería en la parte inferior, 223 en la primera gradería en el Gol Sur, 238 en la primera gradería en la Esquina, 269 en la segunda gradería del Lateral en la parte superior, 319 en la primera gradería del Lateral, 325 en el Lateral en segunda gradería en la parte inferior, 355 en segunda gradería del lateral en zona central y parte superior, 389 en primera gradería en el Lateral en la zona central, 399 en segunda gradería en Tribuna en la zona superior, 399 en segunda gradería en el lateral en la zona central parte inferior, 449 en primera gradería en Tribuna, 449 en segunda gradería en Tribuna en la parte inferior y, siendo la opción más cara, 589 € en primera gradería en Tribuna en la zona central.

Descuento del 20 por cien

Unos precios insultantes para lossocios del club, que tienen un 20 por ciento de descuento... como si eso arreglase el 'atraco' a mano armada que ha efectuado el club con su política de precios, que pone la entrada más cara por aproximadamente la mitad del salario mínimo interprofesional. Por parte de las entradas VIP, solo aparecen dos opciones: 750 € en la zona de jugadores y 1000 € al lado de la Llotja Presidencial. Casi nada.