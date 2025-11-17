Así ha finalizado la jornada 11 para los equipos valencianos en Segunda Federación

La jornada de Segunda RFEF dejó sensaciones mixtas para los equipos valencianos en ambos grupos. En el Grupo 3, el Poblense se impuso al Valencia Mestalla y el Atlético Baleares venció en Torrent, mientras que el Castellón B logró una ajustada victoria en Porreres, y el Alcoyano sumó un empate más en su lucha por afianzarse en la zona media. Por su parte, en el Grupo 5, el Ilicitano protagonizó una remontada espectacular para rescatar un punto frente al Alcalá, mientras que el Intercity sufrió una dura derrota ante un Coria letal a la contra. En conjunto, la jornada dejó triunfos, empates y derrotas que reflejan la irregularidad y la competitividad de los equipos valencianos en la categoría.

Grupo 5:

Intercity – Coria (0-2)

El Intercity cayó 0-2 en el Antonio Solana ante un Coria efectivo y ordenado, que aprovechó la velocidad de sus extremos para castigar las dudas defensivas locales. Tras un inicio prometedor de los alicantinos, con un disparo al poste de Cristian Herrera, el conjunto visitante avisó con varias acciones de Dawda y abrió el marcador justo antes del descanso gracias a una jugada por banda de Mba culminada por el propio Dawda. En la segunda parte, el Intercity arrancó mejor y tuvo ocasiones claras, pero el Coria esperó su momento y sentenció al contragolpe con dos acciones de Benji, que primero rozó el gol y después firmó el 0-2 definitivo ante un Intercity sin capacidad de reacción.

Ilicitano – RSD Alcalá (3-3)

El Ilicitano y la RSD Alcalá empataron 3-3 en un duelo vibrante en el Municipal Altabix – Diego Quiles, donde el hat-trick de Javi Hernández no fue suficiente para que los madrileños se llevaran el triunfo. El Alcalá dominó una primera parte en la que pudo sentenciar con un 0-3, pero un gol inesperado de los locales reabrió el choque. En la reanudación, los rojillos ampliaron ventaja, aunque el Ilicitano reaccionó con dos tantos en apenas tres minutos para igualar el marcador. El tramo final ofreció oportunidades para ambos equipos, incluida una clarísima para el Alcalá, pero el empate se mantuvo ante una afición visitante que volvió a demostrar su fidelidad pese al largo desplazamiento.

Grupo 3:

UD Poblense – Valencia Mestalla (1-0)

El Valencia Mestalla cayó por la mínima en Sa Pobla ante un Poblense sólido y líder del grupo, en un encuentro igualado en el que los de Angulo apenas concedieron ocasiones. El filial valencianista cuajó un partido serio, pero un mal rechace en el ecuador de la segunda parte permitió a los baleares anotar el único gol del choque y quedarse con un triunfo muy trabajado.

Valencia Mestalla contra el UD Poblense / Valencia CF

Torrent CF – Atlético Baleares (1-2)

El Torrent volvió a caer y se hunde como colista tras perder 1-2 ante un Atlético Baleares que cimentó su victoria con un doblete de Jaume Tovar al inicio de cada parte. Los valencianos solo pudieron recortar distancias en el 84 con un gol de Raúl Caballero, pero la reacción llegó demasiado tarde. El ATB, muy sólido y efectivo, supo sufrir en los minutos finales para llevarse tres puntos que reactivan su dinámica.

Olot – Alcoyano (0-0)

El Alcoyano sumó un nuevo empate fuera de casa en un duelo gris y sin apenas ocasiones ante el Olot, que jugó toda la segunda parte con diez por la expulsión de Marcillo. Los de Fran Alcoy mejoraron ligeramente tras el descanso y rozaron el gol en el tramo final, pero la falta de acierto volvió a condenarlos en un encuentro marcado por la falta de ritmo y la ausencia de ideas ofensivas.

Lance de juego en el Olot - Alcoyano / CD Alcoyano

Porreres – Castellón B (2-3)

El Castellón B logró un valioso triunfo en Porreres (2-3) en un partido vibrante que dominó en la primera parte y que acabó sufriendo hasta el último minuto. Yeray Izquierdo y Carlos Segura encarrilaron el encuentro, aunque los locales acortaron distancias y apretaron. Josep Díaz firmó el 1-3 en una contra, pero un gol en propia puerta en el 92 mantuvo la tensión hasta el final. Pese a ello, el filial albinegro sumó su segunda victoria consecutiva a domicilio mostrando personalidad y pegada.