Así ha finalizado la jornada 11 para los equipos valencianos en Tercera Federación

La jornada en el Grupo 6 de Tercera Federación ofreció emoción de principio a fin, con partidos marcados por remontadas inesperadas, rachas que se quebraron y duelos directos que agitan la clasificación. Mientras el Castellonense reafirmó su autoridad al frente de la tabla con una nueva victoria, otros equipos como la Vall de Uxó, el Jove Español o el Ontinyent 1931 protagonizaron actuaciones de carácter para sumar en escenarios exigentes. En contraste, conjuntos como Buñol, Roda o Hércules B siguieron sin encontrar estabilidad en un fin de semana que dejó a varios equipos valencianos en plena batalla por sus objetivos.

Atzeneta – Buñol (2-2)

El Atzeneta puso fin a su racha de tres derrotas consecutivas con un empate que, sin embargo, no le permite escalar posiciones en la tabla. El Buñol, que suma ya seis jornadas sin ganar, logró rescatar un punto en el añadido gracias a un tanto de Ducó, evitando así una nueva derrota. Con este 2-2, ambos equipos permanecen anclados en la zona media del Grupo 6.

Atlético Levante – Utiel (1-0)

El Atlético Levante se impuso por la mínima al Utiel en un duelo equilibrado en la primera mitad y que se resolvió tras el descanso con un gol de Dylan en el minuto 72. El conjunto visitante apenas tuvo margen de reacción y no encontró el acierto necesario para igualar el marcador, permitiendo que los granotas se quedaran con tres puntos importantes en casa.

Celbración del triunfo del Atlético Levante / LEVANTE UD

Roda – Jove Español (0-1)

El Jove Español logró un triunfo vital en el estreno de Jaime Pérez, cortando una racha de seis derrotas consecutivas y saliendo del descenso. Un gol de Álvaro Montejo —que suma ya seis y lidera el Pichichi— decidió un encuentro en el que el Roda volvió a caer, quedó en inferioridad por la expulsión de Edu Sánchez y se mantiene como colista tras su segunda derrota seguida.

Hércules B – Soneja (1-2)

El Soneja rompió su mala dinámica de siete jornadas sin ganar y abandonó el último puesto gracias a una remontada sólida en el feudo del Hércules B. Tras el tanto inicial de Abdelilah, Rulo y Fran García dieron la vuelta al marcador, devolviendo al equipo castellonense a la pelea por la permanencia. El filial blanquiazul, en cambio, encadena cinco partidos sin sumar de tres.

Torrellano – Vall de Uxó (1-2)

La Vall de Uxó asaltó el Isabel Fernández con un triunfo de prestigio que puso fin al invicto del Torrellano. Tras el 1-0 local en el 59, los visitantes reaccionaron con personalidad: Ayman empató en el 67 y Piñango culminó la remontada en el minuto 97 con un remate decisivo a balón parado. La Vall se afianza en la zona alta, mientras el Torrellano sufre su primer tropiezo serio del curso.

Catarroja – Alzira (3-3)

Recambios Colón y Alzira firmaron un vibrante 3-3 en un duelo donde los locales dominaron hasta el 82 con un 3-0 gracias al doblete de Marco Bonillo y un gol de Ospina. El Alzira, sin embargo, protagonizó una remontada épica en solo diez minutos: Cristian recortó distancias, Nacho anotó de cabeza y Cristian volvió a marcar para sellar el empate. El punto deja al Catarroja con sabor amargo y al Alzira con moral reforzada en la lucha por evitar el descenso.

Castellonense – Crevillente (2-1)

El Castellonense enlazó su octava victoria consecutiva para consolidar con autoridad el liderato del grupo. Misffut y Germán Lidón (máximo goleador junto a Montejo) firmaron los tantos locales ante un Crevillente combativo pero incapaz de frenar la dinámica arrolladora de los de Villanueva de Castellón. Con esta derrota, el Crevillente cae a la zona roja y se mantiene como antepenúltimo con solo 8 puntos.

Atlético Saguntino – Villarreal C (3-2)

El Atlético Saguntino reafirmó su candidatura al ascenso con una victoria de nivel ante un rival directo. Un doblete de Adama Sangaré y un tanto de Aitor encarrilaron un partido que el Villarreal C intentó remontar tras el descanso, sin éxito. Los de Sagunto alcanzan los 25 puntos y continúan a solo un paso del liderato.

Ontinyent 1931 – La Nucía (1-1)

El Ontinyent 1931 extendió a siete su racha sin perder gracias a un gol agónico de Pau Sanchis, pese a jugar con uno menos desde el minuto 48 por la expulsión de Juanan. La Nucía, que se adelantó con un tanto de Gorxa, mantiene su mala dinámica y sigue sin conocer la victoria desde septiembre.