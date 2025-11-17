Así ha finalizado la jornada 12 para los equipos valencianos en Primera Federación

La jornada dejó sensaciones opuestas para los equipos valencianos. El Eldense firmó una victoria contundente frente al Hércules en un derbi marcado por la grave lesión de Vallejo, la expulsión de Serra y la pobre imagen del conjunto alicantino, que ya ha cambiado de entrenador con la llegada de Beto Company. En contraste, el Villarreal B rozó un valioso punto en Tarazona pese a jugar más de media hora con uno menos, pero un gol en el minuto 100 frustró su esfuerzo tras una actuación convincente en la primera parte. Dos encuentros intensos y cargados de narrativa que marcan el pulso de la categoría.

Eldense - Hércules (2-0)

El Eldense dominó un derbi en el que fue superior incluso jugando con diez más de una hora. Dioni abrió el marcador tras un grave error de Rentero, mientras el Hércules se mostraba desbordado y sin respuesta. El encuentro quedó marcado por la durísima lesión de Vallejo y la expulsión de Serra, que no frenaron a un Eldense sólido y valiente. Pese a un breve arreón herculano al inicio de la segunda parte, el equipo de Claudio volvió a imponerse y sentenció con el 2-0, culminado por Dioni, Bustillo y Clemente. La afición visitante, desesperada, volvió a pedir la destitución de Torrecilla, mientras la grada local celebraba el paseo de su equipo. Al final, el Hércules ofreció una imagen muy pobre, sin hambre ni actitud, arrastrándose sobre el campo incluso con un jugador más.

Por otra parte, Alberto Company, “Beto”, ha sido nombrado nuevo entrenador del Hércules tras la destitución de Rubén Torrecilla. Aunque cuenta con poca experiencia como primer técnico y ha trabajado mayoritariamente como asistente de Ferran Costa, Beto protagonizó la pasada temporada una gesta con el Andorra: asumió el equipo como interino en mitad de tabla, lo llevó al playoff y logró el ascenso a Segunda División. Con un estilo ofensivo e intenso, encaja en lo que busca ahora la dirección deportiva del Hércules, que también valoró opciones más veteranas como Oltra o Juan Ignacio. Antes de su etapa en el Andorra, dirigió a varios equipos modestos catalanes y valencianos. Debutará con el Hércules este sábado ante el Betis Deportivo en el Rico Pérez.

SD Tarazona - Villarreal B (2-1)

El Villarreal B cayó 2-1 en Tarazona pese a una gran primera parte en la que se adelantó con un golazo de Diatta. El partido cambió tras la discutida expulsión del propio Diatta en el minuto 55, que dejó a los amarillos en inferioridad y permitió al Tarazona empatar poco después. Aun así, el equipo de Albelda resistió con esfuerzo y Rubén Gómez evitó varios goles en el tramo final, pero en el minuto 100 Carrasco marcó de cabeza el 2-1 definitivo, frustrando a un Villarreal B que mereció más.