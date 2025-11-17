Haaland noquea a Gattuso
La Italia del exvalencianista perdió en casa ante Noruega, quedando relegada a la lucha por la clasificación para el Mundial 2026 mediante la repesca
Gennaro Gattuso es un icono del fútbol italiano, ya que formó parte de la última gran Italia como escudero de los Pirlo, Rossi, Totti y compañía. Quien fuera técnico del Valencia CF era carne de banquillo tras colgar las botas, pero su carácter le ha jugado más de una mala pasada con vestuarios y directivos.
Tras pasar por diversos equipos de diversas ligas con mayor o menor fortuna, Gattuso terminó ascendiendo a seleccionador de Italia. Lo hizo con la intención de resucitar a la Azzurra y, aunque empezó lográndolo, la reciente derrota en casa ante Noruega dinamitó la clasificación directa de los suyos para el Mundial 2026.
Italia ocupa el segundo lugar tras los noruegos, que se han mostrado intratables gracias a los 16 goles de Haaland en la fase de grupos. En el partido de ida se impusieron a los italianos por 3-0 y sólo unos días después la Federación decidió fichar a Gattuso para tratar de revertir el problema de juego y resultados de la Selección. Los siguientes seis partidos se tradujeron en victorias, con un balance de 20 goles a favor y cinco en contra (cuatro de ellos en un mismo partido). En la última jornada de la fase de grupos no tuvo ni media opción ante Noruega, que regresará a un Mundial 28 años después y ahora, como segundo de grupo, Italia deberá afrontar la repesca.
Gattuso pidió perdón por la paliza de la Noruega de Haaland
"Pido disculpas a todos los aficionados, es un resultado duro, hicimos una muy buena primera parte, fuimos un verdadero equipo. Creo que esta es la mayor decepción, estamos lamiéndonos las heridas. Enhorabuena a ellos, lo siento por los cuatro goles que encajamos", dijo tras el partido.
Este es el sorprendente CV de Gattuso como entrenador
- Aguantó cinco partidos en el Palermo antes de ser despedido.
- Dimitió del Creta por Navidad.
- También dimitió del Pisa al que ascendió para volver un mes después.
- Dimitió de su querido Milan tras quedar 5º.
- Ganó la Copa de Italia con el Napoli, pero fue despedido por terminar 5º.
- Dimitió de la Fiorentina tras un mes en el cargo por desavenencias con la directiva.
- Abandonó el Valencia CF en enero por falta de refuerzos en el mercado invernal tras una deficiente ventana de fichajes en verano.
- Fue cesado del Olympique de Marsella en febrero con un balance de 9 victorias, 8 empates y 7 derrotas.
- Fichó por el Hajduk Split croata, pero al término de la primera temporada acordó dejar el club para fichar como seleccionador de Italia.
