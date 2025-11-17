Haaland noquea a Gattuso

Gennaro Gattuso es un icono del fútbol italiano, ya que formó parte de la última gran Italia como escudero de los Pirlo, Rossi, Totti y compañía. Quien fuera técnico del Valencia CF era carne de banquillo tras colgar las botas, pero su carácter le ha jugado más de una mala pasada con vestuarios y directivos.

Tras pasar por diversos equipos de diversas ligas con mayor o menor fortuna, Gattuso terminó ascendiendo a seleccionador de Italia. Lo hizo con la intención de resucitar a la Azzurra y, aunque empezó lográndolo, la reciente derrota en casa ante Noruega dinamitó la clasificación directa de los suyos para el Mundial 2026.

Italia ocupa el segundo lugar tras los noruegos, que se han mostrado intratables gracias a los 16 goles de Haaland en la fase de grupos. En el partido de ida se impusieron a los italianos por 3-0 y sólo unos días después la Federación decidió fichar a Gattuso para tratar de revertir el problema de juego y resultados de la Selección. Los siguientes seis partidos se tradujeron en victorias, con un balance de 20 goles a favor y cinco en contra (cuatro de ellos en un mismo partido). En la última jornada de la fase de grupos no tuvo ni media opción ante Noruega, que regresará a un Mundial 28 años después y ahora, como segundo de grupo, Italia deberá afrontar la repesca.

Antonio Nusa y Erling Braut Haaland, los goleadores de Noruega en San Siro. / EFE

Gattuso pidió perdón por la paliza de la Noruega de Haaland

"Pido disculpas a todos los aficionados, es un resultado duro, hicimos una muy buena primera parte, fuimos un verdadero equipo. Creo que esta es la mayor decepción, estamos lamiéndonos las heridas. Enhorabuena a ellos, lo siento por los cuatro goles que encajamos", dijo tras el partido.

Gattuso en su presentación como seleccionador de Italia / EFE

Este es el sorprendente CV de Gattuso como entrenador