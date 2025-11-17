Historias del derbi: Una celebración de "cojones"

Qué es el fútbol sin sus celebraciones y qué son los derbis sin esos gestos que quedan grabados en la memoria. Si no que se lo digan a Sergio Ballesteros, que el 15 de mayo de 2011 protagonizó una imagen para el recuerdo. El Valencia CF recibía al Levante UD en la penúltima jornada y había muchas cosas en juego. La salvación del conjunto granota entre ellas. El partido dejó muchas cosas… pero ninguna tan icónica como la celebración del eterno capitán que, impulsiva o deliberada, se convirtió en una de las postales reconocibles de los derbis valencianos.

Una celebración de “cojones”

El Levante llegó a estar a cuatro puntos de Europa. Pero tan solo fue un espejismo. Después de encadenar ocho partidos invictos, los granotas sumaron dos puntos de doce posibles —fruto de los empates ante Sporting de Gijón (0-0) y FC Barcelona (1-1)—. La posibilidad del descenso apareció en el horizonte, pero el destino fue muy caprichoso… y quiso que lo granotas se salvaran en casa del eterno rival. Un punto. Eso era lo que necesitaba los azulgranas para asegurar la permanencia; lo mismo que el Valencia para consolidarse en la tercera posición. Objetivos totalmente equidistantes, pero que, aquel día, dejaron a todos contentos.

Fue un partido que tuvo de todo, menos de goles. Aunque al menos, el resultado le valió a ches y granotas. Fueron dos partes totalmente contrapuestas. La primera se convirtió en una batalla que acabó con cuatro jugadores amonestados con amarilla —Jérémy Mathieu y Éver Banegea, por parte del Valencia; Felipe Caicedo y Vicente Iborra, por la del Levante— y un expulsado: Xisco Nadal. El delantero azulgrana vio la roja directa cuando derribó por detrás a Soldado. A partir de ese momento, el conjunto blanquinegro asumió el mando del partido y merodeó la portería defendida por Munúa, pero sus acciones de ataque fueron inofensivas. No lo fue el aviso de Caicedo, cuando su disparo se estrelló en el poste poco antes del descanso.

Las pulsaciones se rebajaron en la segunda parte. Esa fue la única diferencia que hubo, pues el Valencia continuó teniendo la voz cantante del partido. Intentaron de una y mil maneras abrir la defensa levantinista y, así, despedir con victoria a un ícono valencianista como Vicente Rodríguez. Pero nada. El intento quedó en vano para alegría del Levante… y para la de Sergio Ballesteros, que fue uno de los protagonistas con el pitido final, con una celebración de “cojones”.

Ballesteros, icono del levantinismo / Levante UD

“No tengo que pedir perdón”

Hay quienes se molestaron por el gesto del capitán del Levante. Quienes consideraron que esa celebración iba dirigida a la grada de Mestalla. Nada más lejos de la realidad, porque esa celebración era para el levantinismo. “El gesto no iba para molestar a nadie, era para el presidente —Quico Catalán—, pero podía ser para cualquier compañero porque lo he saca con un par y no creo que se haya molestado nadie. No tengo que pedir perdón absolutamente por nada”, explicó entonces. “Bajo ningún concepto fue un gesto ofensivo hacia el Valencia”, secundó el presidente, quien también zanjó reconociendo que al equipo le podían faltar algunas cosas, pero lo que sí tenía eran “jugadores con dos pelotas”.

La mejor racha del Levante en Mestalla

El Levante solo ha conseguido sacar en casa del vecino siete puntos a base de empates: seis de ellos en Primera División y uno en Segunda, correspondiente a la temporada 1935-36. Solo en dos encuentros el derbi acabó sin goles, como ocurrió aquella noche en mayo de 2011. Ese partido fue el punto de partida de la mejor racha del conjunto de Orriols en casa del Valencia, pues fue el primero de tres empates consecutivos, ya que en las siguientes dos visitas, el Levante volvió a salvar un punto, literalmente.

En la 2011-12 Arouna Koné devolvió la igualdad al marcador en el minuto 54, después de que el cuadro che se pusiera por delante en el minuto 35 por medio de Jonas. Y en la 2012-13 fue el Levante el que abrió la lata con un gol de Vicente Iborra cumplido el primer cuarto de hora. Antes del descanso el Valencia remontó el partido con los tantos de Jonas y de Soldado —quien terminó su carrera como granota—. Pero los de Juan Martínez no habían dicho su última palabra y en el minuto 89 llegó Barkero para firmar las tablas.

El primer derbi de Ballesteros

Sergio Ballesteros estuvo presente en el único partido que ganó el Levante en Mestalla. Porque sí, hubo uno. Aunque no fue ni enLiga ni en Copa del Rey, sino en la VII Edición del Trofeo Ciudad de Valencia que organizaba el Ayuntamiento. Ese enfrentamiento, con fecha del 10 de octubre de 1995, fue su primer cara a cara contra el conjunto che. Y se estrenó en el mundo de los derbis valencianos con victoria por 1-3.