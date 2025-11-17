La prensa inglesa ataca a Jude Bellingham

Las cuatro primeras preguntas de la rueda de prensa de Thomas Tuchel fueron sobre Jude Bellingham. Tras clasificarse de forma impoluta al Mundial, con ocho triunfos en ocho partidos y 22 goles a favor y cero en contra, a Tuchel le acribillaron con cuestiones sobre Bellingham. En cuestión de minutos se acusó al centrocampista, MVP del partido contra Albania, de ser mal compañero al no celebrar el gol de Harry Kane, de quejarse al ser sustituido y de agredir a un rival en el minuto diez.

La primera acusación fue desmentida por el propio Kane, que subió una foto celebrando el tanto con Bellingham, la segunda no ha sido captada por ninguna cámara, aunque varios periodistas coinciden en que hizo un aspaviento, y la tercera fue negada por Tuchel, que no vio nada. Sin embargo, todas las portadas este lunes en Inglaterra apuntan a Bellingham.

"Tuchel manda un aviso a Jude" es la más repetida, aunque la más incendiaria es la del "Daily Mail", que no se corta con un titular que reza así: "La egoísta estrella muestra sus verdaderos colores de nuevo. Esto debe cuestionar su presencia en la Copa del Mundo", escribe un periodista que fue el mismo que le deslizó a Tuchel en una pregunta en rueda de prensa que "parece que hay un futbolista en particular no comprometido con el grupo".

La polémica está originada porque supuestamente Bellingham no se tomó bien ser cambiado en el minuto 75 de partido. El centrocampista del Real Madrid acababa de recibir una tarjeta amarilla y Tuchel pensó que la mejor idea era sustituirlo y además recompensar así a Morgan Rogers, suplente esta vez. Según los periodistas ingleses presentes en Tirana, porque ninguna cámara de televisión captó lo ocurrido, cuando Bellingham vio a Rogers prepararse y era consciente de que él sería el sacrificado, hizo un aspaviento con los brazos. Al ser sustituido y marcharse del campo, sin embargo, lo hizo con absoluta normalidad.

Kane desmiente a la prensa con una foto

También se le acusó de estar más pendiente del cambio que de celebrar el 0-2 de Kane, pero el futbolista del Bayern de Múnich publicó una foto en redes sociales chocando las manos con Bellingham en ese preciso momento para desmentirlo.

"El comportamiento es clave", subrayó Tuchel en rueda de prensa. A veces tomamos decisiones y los jugadores tienen que acatarlas. Revisaré las imágenes luego", agregó el alemán.

Bellingham se ha convertido en la atracción favorita de la prensa inglesa en esta ventana internacional, con artículos preguntándose si tiene que ser titular en este equipo e, incluso, si debe ser convocado al próximo Mundial. Esto ha creado un campo de cultivo que provocó que una casa de apuestas colocara un cartel con un "Bellingham no tiene que ser titular en la selección" a las afueras de Wembley antes del triunfo contra Serbia y que el futbolista fuera abucheado en su entrada al campo contra los serbios.

Ian Wright ataca a la prensa

Ian Wright, leyenda del Arsenal y uno de los comentaristas más respetados del Reino Unido, dio las claves de por qué existe este comportamiento contra uno de los mejores jugadores de la selección y un activo importante para que esta Inglaterra alcanzara la final de la pasada Eurocopa.

"Tienen que crear esta historia porque no hay nada más de lo que hablar hasta el Mundial, así que todos estos meses van a ser así. Ellos (la prensa) odia que no pueden llegar a él. Odian que no pueden influir negativamente su carrera en su club como han hecho con tantos otros. Es un gran chico joven con talento y con amor en abundancia", aseguró.

Jude Bellingham celebra su gol, tercero del equipo blanco, y lo dedica a sus aficionados / EFE

Bellingham apenas concede entrevistas, no atiende a los medios ingleses en zona mixta y es de los pocos futbolistas importantes de esta selección, junto a Harry Kane y Marcus Rashford, que no juega en la Premier League. A diferencia de Kane y Rashford, él no tiene una carrera de una década en la liga inglesa a sus espaldas porque se fue del Birmingham City con solo 16 años.

Estos tres puntos juegan en su contra a ojos de la prensa inglesa, que es consciente de que criticándole no recibirá tantas represalias como sí ocurriría si jugara en un club de la Premier.