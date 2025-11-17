Mista y Mora 'resuelven' la jugada más polémica de la historia de los derbis

¿Fue gol? Veinte años después todavía se sigue hablando de una de las jugadas más polémicas en la historia del derbi entre el Valencia y el Levante. El exjugador del Valencia CF Miguel Ángel Ferrer Mista y el exportero del Levante UD Juan Luis Mora han rememorado este lunes el gol fantasma que ambos protagonizaron en el derbi de la ciudad disputado en Mestalla hace dos décadas gracias a un acto organizado por la Asociación de Prensa Deportiva de València en el Hotel Novotel Valencia Lavant. Teixeira Vitienes dio validez a un gol de cabeza de Mista al considerar que el balón había traspasado la línea de gol. Ha pasado mucho tiempo, pero Mista y Mora se mantienen firmes en sus opiniones. Para Mista el balón entró. Mora sigue teniendo claro que no.

El entonces portero del Levante Mora, lo recuerda como si fuera ayer: "El segundo gol, el de la polémica, es una falta lateral que entra Miguel al segundo palo, yo la rechazó y cae en línea... Mi acto reflejo fue quedarme porque tuvo claro que estaba dentro, la lástima es que todos los adelantos del fútbol tecnológicos no habían llegado al fútbol. En esta época no hubiera pasado con el reloj de gol. Fue una lástima porque podíamos haber empatado y sumar un punto contra el Valencia. Mis brazos están dentro pero el balón se queda fuera. Mi primera pregunta en rueda de prensa cuando fiché por el Valencia fue si el balón había entrado. Ahora nos reímos, pero si tengo unos guantes de boxeo se lo digo al árbitro. El cabreo duró, pero no fue a SUPER a decirles nada por la portada. Fue a hablar con el árbitro, pero en ningún momento le falté el respeto. Jugar en casa influyó, también que era un equipo que jugaba Champions... el árbitro ni dudó.

A Mista no le hizo falta volver a verlo repetido por televisión. Desde aquella noche tiene claro que el balón entró: "Yo veo el balón dentro y lo celebro, si suena la flauta bien... Yo remato hacia abajo y creo que entra, yo me digo... ha sido gol. Yo soy el que peor visión tiene, la inercia mía es rematar y pienso que es gol. El resto del estadio también vio gol. Nadie puso en tela de juicio que no había sido. Me preguntaron en el banquillo y les dije que si y ahí se acabó todo. Ninguno compraba el periódico, pero todos veíamos todo"

Portada de SUPER viral

Aquella jugada polémica se hizo viral cuando todavía no existía el concepto viral gracias a la portada de SUPER ("Entró') y una fotografía de Paco Calabuig que dio mucho que hablar. Así lo recuerda el entonces redactor jefe de SUPER Carlos Bosch: "Es la penúltima de Vicente Bau, la decisión fue suya. Recuerdo perfectamente, la redacción de SUPER estaba al lado de Mestalla. Recuerdo que Paco Calabuig me dijo que tenía la foto. Pues veinte años después seguimos hablando de esa foto. Bau, que ha sido maestro para muchos, decidió hacer la portada de 'Entró'. Hasta Ismael que es del Levante estaba en contra y alimentaba la conspiración. Hubo gente que decía que la foto estaba manipulada. Fue una portada que se viralizó cuando todavía no existía el concepto viral. ¿Si hoy la habría hecho? Sí".

Sin tecnología VAR todavía

El excolegiado Vicente Lizondo Cortés también dio su punto de vista como árbitro. En aquel partido todavía no había tecnología."El balón lleva un chip y si el balón traspasa la línea de gol alerta al árbitro. Algún caso ha dado error, pero es bastante fiable. La regla dice que el balón tiene que estar completamente dentro. En la jugada de la polémica, el asistente sale corriendo hacia el centro del campo porque considera que es gol, pero es una intuición más que una visión. Sin tecnología, esto podía suceder el viernes

El presidente de la Asociación de Futbolistas Fernando Giner aportó una nueva visión: puede haber fuera de juego posicional de Baraja. "El gol es claro, lo que pasa es que hoy con los medios técnicos es fuera de juego. Está fue de juego Baraja e influye en el juego", decía con su habitual sentido del humor.

El derbi del viernes

Mista cree que Corberán no corre peligro aunque pierda del derbi: "Es un derbi apasionante, porque el que gane puede salir muy reforzado. Veo al Valencia con preocupación porque la clasificación te avisa que si se sigue por estos derroteros el descenso acabará llegando. Cuando tú debilitas la plantilla no puedes pelear por ganar ligas o jugar en Europa. Recuerdo un año que quedamos sexto y fue un declive. Desde Marcelino el Valencia no ha sido el Valencia y la situación parece que va a empeorar. Creo que Corberán no corre peligro pase lo que pase en el derbi, quedaría tocado con la afición, pero no corre peligro por mi impresión.

Para Mora, será un derbi muy igualado. "Es un derbi muy igualado, aunque veo al Valencia con más urgencias. El Valencia tiene que dar ese pasito. Veo un 1-1. De 24 jugadores había unos 20 seleccionables y ver la situación ahora es muy doloroso. Nosotros jugábamos Champions y ahora se está pendiente de que hayan tres peores y eso es muy complicado y me duele en el corazón. El Levante viene arrastrando problemas económicos y es complicado hacer un equipo. El año pasado fue un año de ilusión y el Levante lo que tiene que hacer es sufrir y competir bien. Ojalá todo acabe bien para los dos".