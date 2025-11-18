Historias del derbi: el Valencia-Levante, la rivalidad más cercana de toda España

Pocos derbis hay tan apasionantes como un Valencia-Levante, con toda esa rivalidad máxima y entremezclado de emociones: alegría, tristeza, frustración, medio, tensión... e incluso esa retroalimentación implícita que hay cuando juegan entre ellos o compiten en la misma categoría. Han pasado tres años (2022) desde el último cara a cara entre granotas y valencianistas, aunque esa demora ha sido un aliciente más para acrecentar el ímpetu y el deseo entre ambos clubes, que por fin vuelven a medirse en un duelo de Liga. No obstante, ese antagonismo mutuo y su anhelo por ganar vuelven a resucitar de entre los muertos, especialmente ahora, ya que tanto Corberán (17º) como Calero (19º) llegan a este encuentro con la exigencia de competir al máximo, ofrecer su mejor versión y sumar una victoria clave para respirar y alejarse por un tiempo de esa zona de descenso.

Ante todo, lo bonito y especial de este gran derbi valenciano es que esa máxima competencia se vive muy de cerca, con ambas aficiones, distanciadas completamente en valores, objetivos e intereses, pero a la vez mantienen esa proximidad. Y es que, Mestalla y el Ciutat de València son los estadios más cercanos en línea recta (km) de toda España.

El derbi valenciano, la rivalidad más cercana de toda España / Valencia CF / Levante UD

Mestalla y el Ciutat, a "un paso"

A pesar de ese distanciamiento histórico evidente entre ambos clubes —económico, deportivo y futbolístico—, Valencia y Levante mantienen un parecido de proximidad (km) conviviendo en una misma ciudad. En efecto, Mestalla y el Ciutat de València están prácticamente al lado: esa cercanía permite a las aficiones de ambos clubes desplazarse sin problemas a sus respectivos estadios cuando llega la gran ocasión del derbi. Entre valencianistas y levantinistas hay únicamente una distancia en línea recta de 2,3 km. Es decir, cualquier aficionado granota que quiera ir a feudo ché en coche, tendrá un recorrido de 8 minutos por carretera (2,4 km), y así a la inversa. Además, lo más reseñable de esta afinidad kilométrica está en ir a cualquiera de los dos campos andando, ya que tardas unos 35-40 minutos. Esto lo convierte en un agraciado paseo por Valencia.

Por tanto, de esos 13 derbis más importantes/conocidos de España, el valenciano es el más cercano de todos con diferencia, tanto en coche como a pie. Concretamente, la ciudad tiene más de 800.000 habitantes que, junto al área metropolitana, suma casi 3 millones de valencianos. No obstante, la Avenida Suecia (Mestalla) y la calle San Vicente de Paúl, Orriols (Ciutat) están ubicadas geográficamente muy cerca la una de la otra. Cierto es que si la entidad blanquinegra decidiese marcharse finalmente al Nou Mestalla, situado en la Avenida de las Cortes Valencianas, la distancia se vería ligeramente incrementada, aunque tampoco habría mucha diferencia. En este caso, la separación entre ambos estadios en línea recta es de 2,95 km, 14 minutos en coche y unos 50 minutos andando.

Los aficionados granotas en la grada visitante de Mestalla / LEVANTE UD

La distancia (km) del resto de derbis españoles

En cuanto al resto de derbis importantes en España, hay muchas diferencias dependiendo de la zona geográfica, provincia o ciudad en la que está cada equipo. De hecho, algunas rivalidades se encuentran a una mayor proximidad de sus estadios (misma ciudad), mientras que hay otros que, al situarse en localidades diferentes, aumenta esa distancia los dos equipos. En esta lista se presentan todos estos míticos enfrentamientos, con su separación kilométrica en línea recta y sus respectivos desplazamientos en coche o andando, de orden descendente a ascendente. Toda esta estadística se lleva a cabo teniendo en cuenta esa distancia entre sus terrenos de juego.

Valencia-Levante (derbi valenciano). Distancia línea recta: 2,3 km. En coche: 8 minutos (2,4 km) / Andando: 35-40 minutos (1,9 km) Sevilla-Betis (derbi sevillano). Distancia línea recta: 3,22 km. En coche: 14 minutos (4,5 km) / Andando: 57 minutos (3,9 km) Getafe-Leganés (derbi del sur de Madrid). Distancia línea recta: 4,21 km. En coche. 9 minutos (7,5 km) / Andando: 1h y 55 minutos (7,5 km) RCD Mallorca-Atlético Baleares (derbi palmesano). Distancia línea recta: 4,42 km. En coche: 8 minutos (6,7 km) / Andando: 1h y 20 minutos (5,3 km) Barcelona-Espanyol (derbi catalán). Distancia línea recta: 5,39 km. En coche: 16 minutos (9,4 km) / Andando: 1h y 40 minutos (6,3 km) Villarreal-Castellón (derbi castellonense). Distancia línea recta: 8 km. En coche: 18 minutos (14 km) / Andando: 3h y 2 minutos (11 km) Real Madrid-Atlético de Madrid (derbi madrileño). Distancia línea recta: 13 km. En coche: 13 minutos (13 km) / Andando: 2h y 37 minutos (9,2 km) Elche-Hércules (derbi alicantino). Distancia línea recta: 17,95 km. En coche: 24 minutos (26 km) / Andando: 6h y 40 minutos (23 km) Oviedo-Sporting de Gijón (derbi asturiano). Distancia línea recta: 27,09 km. En coche: 32 minutos (34 km) / Andando: 10h y 32 minutos (33 km) Zaragoza-Huesca (derbi maño). Distancia línea recta: 67,8 km. En coche: 54 minutos (78 km) / Andando: 23h y 35 minutos (77 km) Athletic-Real Sociedad (derbi vasco). Distancia línea recta: 79,1 km. En coche: 1h y 6 minutos (100 km) / Andando: 1 día y 16 horas (115 km). Las Palmas-Tenerife (derbi canario). Distancia línea recta: 88,45 km. 30 minutos en avión Celta-Deportivo (derbi gallego): Distancia línea recta: 131 km. En coche: 1h y 42 minutos en coche (163 km) / Andando: 2 días y 4 horas (159 km)

El derbi valenciano, el quinto más cercano de Europa

Por otra parte, el derbi valenciano entre granotas y blanquinegros también está entre los cinco primeros con menor distancia entre ellos de los países europeos. Cierto es que, el milanés (Inter-Milán) y el romano (Roma-Lazio) no entrarían en la clasificación debido a que comparten el mismo estadio para jugar. Esos tres primeros duelos europeos con menor distancia entre sus campos, uno lleva marca francesa, otra inglesa y la última portuguesa: el primero, PSG-Paris FC (0,22 km), con los estadios en frente uno del otro y en la Ligue 1; el segundo, Liverpool-Everton (0,95 km); y el tercero, Benfica-Sporting (2,28 km). Por tanto, ese duelo parisino entre los del Parque de los Príncipes y los del Estadio Jean-Bouin lideran la tabla como el derbi más cercano de toda Europa. Esta es la lista completa (por orden de menor a mayor) de las rivalidades europeas más afamadas:

PSG-París FC (derbi parisino). Distancia línea recta: 0,22 km Liverpool-Everton (derbi de Merseyside). Distancia línea recta: 0,95 km Chelsea-Fulham (derbi del oeste de Londres). Distancia línea recta: 2,26 km Benfica-Sporting de Lisboa (derbi portugués). Distancia línea recta: 2,28 km Aston Villa-Birmingham (derbi de Birmingham). Distancia línea recta: 3,91 km Arsenal-Tottenham (derbi de Londres). Distancia línea recta: 6,19 km Manchester City-Manchester United (derbi de Mánchester). Distancia línea recta: 6,49 km Celtic-Rangers (derbi escocés). Distancia línea recta: 6,50 km Juventus-Torino (derbi de Turín). Distancia línea recta: 7,58 km Olympiakos-Panathinaikos (derbi de Atenas). Distancia línea recta: 9,07 km Fenerbahce-Galatasaray (derbi turco). Distancia línea recta: 13,44 km Hertha Berlín-Unión Berlín (derbi berlinés). Distancia línea recta: 23,13 km Dortmund-Schalke (derbi del Ruhr). Distancia línea recta: 27,47 km Olympique Lyon-Olympique Marsella (Derbi des Olympiques). Distancia línea recta: 279,42 km