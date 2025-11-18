Laporta trata de justificar los desorbitados precios de las entradas para el Camp Nou

Ha comenzado una de las semanas más importantes de los últimos años para el FC Barcelona. El club blaugrana regresa al que ha sido habitualmente su estadio, el Spotify Camp Nou. Lo hace después de más de 900 días, pues el último encuentro que se disputó allí data del 28 de mayo de 2023. Ahora, tras dos años y medio, la entidad catalana ha recibido la ansiada licencia para volver a 'su casa' y lo hará ante el Athletic Club el próximo sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas.

No todo es perfecto

No obstante, no todo es felicidad en 'Can Barça', ya que los elevados precios de las entradas son un gran impedimento para asistir al partido. Tanto las localidades VIP como las reservadas para socios y público general están a la venta desde el lunes. Los precios de las exclusivas entradas VIP oscilan entre los 1000 y los 1500 euros, cifras realmente altas. La exclusividad de las zonas VIP conlleva un elevado precio, sin embargo, el resto de localidades tampoco son precisamente económicas.

Las entradas más baratas para asistir al encuentro están situadas en las zonas de Gol 2 superior y Córner 2, con un precio de 199 euros. A partir de ahí, los precios van incrementando de forma progresiva hasta llegar a los 589 euros que cuestan las entradas para sentarse en la zona de Tribuna 1 Central, las más caras del estadio. Por su parte, los socios y socias del FC Barcelona dispondrán de un descuento del 20% sobre el precio de la entrada.

El estadio del Camp Nou, por fin, volverá a acoger los partidos del Barcelona / SD

Las palabras de Laporta

El tema ha sido muy comentado y el propio Laporta fue preguntado por ello en el programa 'El Món a Rac1'. Tras la pregunta, Laporta quiso explicarse y justificar la razón del precio de las entradas: "A medida que vayamos ampliando el aforo las entradas irán bajando de precio. Hay que considerar que el abono sigue siendo el más barato de Europa y hay que tener en cuenta que es un día histórico y los precios están por encima de lo habitual, pero iremos ajustando el ratio entre abonados y público en general".