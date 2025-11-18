El país que puede clasificar al Mundial sin jugadores nacidos allí

Hace tan solo 15 años que Curazao es un país autónomo pues, aunque ya no forme parte de las Antillas holandesas, sigue perteneciendo al Reino de los Países Bajos. Por esta razón, todos los habitantes del país caribeño cuentan con pasaporte neerlandés y tienen los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea, aunque no forme parte de la UE. Ahora, tiene en su mano clasificarse al Mundial 2026 si ganan o empatan en Kingston frente a Jamaica. El partido se disputará el miércoles 19 de noviembre a las dos de la madrugada (hora peninsular).

Tres hechos históricos en solo una clasificación

De esta forma, de conseguir su billete para la Copa del Mundo del próximo verano, Curazao haría historia por tres motivos diferentes. En primer lugar, clasificarían por primera vez en su corta historia al Mundial de fútbol, logrando una gesta de suma importancia, pues se convertiría en el país más pequeño y menos poblado en obtener un pasaje al torneo internacional más relevante del mundo con unos 169.000 habitantes y unos 444 kilómetros cuadrados, destronando a Cabo Verde, que ya estableció el récord el pasado octubre. Además, de conseguirlo, lo haría con una convocatoria en la que todos los jugadores han nacido fuera de Curazao.

Con 24 futbolistas nacidos en Países Bajos, Curazao ostentaría un récord muy curioso que parece complicado de ser destronado. Además, entre ellos también está el seleccionador Dick Advocaat, pues el técnico también nació en Holanda. En la lista inicial sí que había un jugador nacido en territorio curazoleño, Tahith Chong (Willemstad, 1999), sin embargo, el centrocampista del Sheffield United se quedó fuera de la convocatoria por no estar lo "suficientemente en forma".

Entrenamiento de Curazao / Curaçao National Football Team / X

El origen de los convocados