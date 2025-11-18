Así será la nueva y caótica repesca para el Mundial 2026

La fase de clasificación para el Mundial 2026 está a punto de concluir y este martes, 18 de noviembre, acabarán de saberse los nombres de las 42 selecciones clasificadas directamente, así como las elegidas para jugarse las seis últimas plazas -indirectas- en la repesca internacional. Por su mejor coeficiente FIFA, este organismo ha reservado cuatro de ellas a los combinados nacionales de la UEFA. Las otras dos saldrán en un inédito repechaje internacional entre las asociaciones del resto del planeta: Conmebol (Sudamérica), Concacaf (Norte y Centro América), la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

La UEFA cuenta con un total de 16 plazas en la próxima Copa del mundo. Las 12 primeras salen de los líderes de los grupos de la fase de clasificación, mientras que las cuatro que faltarían lo harán de una repesca eminentemente europea. ¿Cómo funcionará?

Asimismo, la ronda de repesca europea contará con 16 contendientes: los 12 segundos clasificados de cada grupo, además de cuatro selecciones procedentes de la UEFA Nations League. Los líderes de los grupos de la Liga de las Naciones que no hayan obtenido el billete mediante la fase de clasificación. Por este supuesto, por ejemplo, tanto Gales como Macedonia tienen asegurada la repesca. Esta noche luchan en Cardiff por un repechaje más suave en busca de uno de esos últimos cuatro boletos vía Europa. Lo conseguirá el que cierre el grupo como segundo.

Ya clasificadas para la repesca UEFA

Segundas de grupo

Alemania o Eslovaquia (Grupo A)

Suiza o Kosovo (Grupo B)

Dinamarca o Escocia (Grupo C)

Ucrania (Grupo D)

España o Turquía (Grupo E)

República de Irlanda (Grupo F)

Países Bajos o Polonia (Grupo G)

Austria o Bosnia-Herzegovina (Grupo H)

Italia (Grupo 1)

Macedonia del Norte o Gales (Grupo J)

Albania (Grupo K)

República Checa (Grupo L)

Vía Nations League

Rumanía

Suecia

Irlanda del Norte

Macedonia del Norte o Gales

Cuatro bombos en busca de cuatro finales

Las 16 selecciones que accedan finalmente se dividirán en cuatro bombos. Los del último, para los que lleguen por el camino de la Nations, tendrán que jugar con rivales del los del bombo 1, más duros, y como visitantes. El sorteo establecerá cuatro Finales. Cada una, compuesta por dos semifinales y una final, y todas ellas serán a partido único. Los cuatro ganadores de sus respectivos cruces serán los agraciados con el billete hacia el Mundial 2026.

Qué selecciones jugarán el Repechaje Intercontinental

Nueva Caledonia (OFC)

Bolivia (Conmebol)

República Democrática del Congo (CAF)

Irak o Emiratos Árabes Unidos (1-1, en la ida y este martes juegan un desempate)

Los dos mejores segundos de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf.

Cuadro explicativo por parte de la cnfconcacaf / @cnfconcacaf

Premio a los mejor 'ranqueados'

El ranking FIFA determinará las Finales en la repesca internacional. Los dos mejor clasificados accederán directos a la final. Los otros cuatro se las verán en semifinales. Se confeccionarán dos cuadros, y de cada uno saldrá un ganador rumbo a la Copa del mundo. Aunque todavía no están definidos todos los participantes, República Democrática del Congo esperará rival en la final. Cuando se conozcan los dos representantes de Concacaf y el de Asia terminará de definirse quién será el otro cabeza de serie. Los otros dos clasificados ya confirmados (Bolivia y Nueva Caledonia) ya saben que comenzarán su participación en semifinales.

¿Cuándo será el sorteo?

El sorteo de la repesca de la UEFA tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, sede habitual de este tipo de actos. El mismo se celebrará un día después de la disputa de los últimos partidos de la fase clasificatoria.

La repesca europea para el Mundial 2026 está prevista para el parón de selecciones del próximo marzo, por lo que se celebrará entre el 26 y el 31 de dicho mes.