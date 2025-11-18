SUPERencuesta derbi: ¿Quién es mejor, Corberán o Calero?

Carlos Corberán y Julián Calero se ven las caras en el que será un derbi valenciano con un objetivo claro para ambos conjuntos: conseguir 'oxígeno'. Dos entrenadores que, con sus trayectorias y logros, se han labrado un nombre en la élite del fútbol español.

Ismael Bocanegra

La realidad es que, tanto Valencia CF como Levante, no tienen su mejor arranque liguero. Por un lado, la entidad valencianista vuelve a 'coquetear' con el descenso otra temporada más tras cosechar unos resultados que contrastan con el buen rendimiento en la segunda mitad de la temporada. Por otro lado, los granotas han aterrizado en Primera División tras un histórico ascenso 'a la épica' pero los resultados (normales teniendo en cuenta su papel como recién ascendido) han situado a los de Calero en la zona roja.

Sin embargo, la situación de los blanquinegros es relativamente peor. Esto es debido a que los levantinistas, aunque se sitúen en descenso en la clasificación, tienen algo que el Valencia CF aún no ha demostrado (al menos con regularidad): identidad. Los de Corberán han dejado ver un equipo sin ideas durante estas primeras jornadas de competición y la esperanza del aficionado reside en la 'buena cara' mostrada el último encuentro ante el Real Betis.