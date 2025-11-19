Un exjugador del Valencia y Levante denuncia insultos homófobos

Por desgracia en el mundo del fútbol sigue habiendo cada fin de semana energúmenos en las gradas que mancillan el nombre del deporte y que dañan seriamente la imagen de las aficiones con comportamientos inaceptables.

Esta semana ha sido en Quintanar del Rey, en un partido entre el CD Quintanar y la UD Conquense, cuando desde la grada local se profirieron, de forma reiterada, insultos de carácter homófobo contra Nacho Ruiz, futbolista del cuadro de Cuenca, tal y como explica el propio jugador.

Graves insultos

"Desde que empezó el partido ya empezaron con los insultos que puse en redes sociales como 'hija de puta', 'femenina', 'pobre de tu madre que no tiene un hombre sino una niña'... Eso es lo que recibí durante el encuentro" , denunciaba con firmeza el jugador, que después de ochenta minutos escuchando esta serie de insultos, decidió responder lanzando un irónico beso a la grada local.

Post de Nacho Ruiz en sus redes sociales / SD

El futbolista, que estudia junto con la AFE denunciar estos hechos ante la justicia ordinaria, explicó en sala de prensa que "futbolísticamente no le afecta", pero que son actos "que no deben de ocurrir en pleno siglo XXI y creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol, que son para animar y disfrutar", señalaba, denunciando que los niños que van a ver los partidos no tienen porque escuchar estas barbaridades.

La respuesta del CD Quintanar

Por lo que respecta al club rival, su presidente ha pedido ayuda para localizar a los autores de los insultos y proceder a su sanción debido a que en estos estadios no tienen la tecnología y las cámaras para detectar a los autores.

Al mismo tiempo, el presidente del Quintanar, ha pedido que no se criminalice a toda la afición por estos hechos... Pero pone en duda la versión de Nacho: "solo lo escuchó él" y señala contradicciones entre lo que dice el acta arbitral y denuncia el jugador. "Creo que es una campaña de odio contra Quintanar del Rey y su club que trata evitar "hablar de fútbol" porque quizás para la Balompédica Conquense "sea una bajeza" venir al San Marco y empatar contra el último.