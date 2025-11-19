Historias del derbi: la trilogía Valencia-Levante a puerta cerrada por el covid-19

Aquel 14 de marzo de 2020 toda España entera se paralizó, se silenció y se encerró para combatir una de las mayores pandemias de la historia reciente: la Covid-19. Esta grave enfermedad, propagada e iniciada desde China hasta todo el mundo entero, afectó a más de 10 millones de personas en España y dejó miles de víctimas a su paso. Por tanto, el Gobierno, bajo el Estado de alarma (Real Decreto 463/2020), aplicó una serie de medidas excepcionales para frenar la expansión del coronavirus, reducir el número de contagios y evitar males mayores. Entre las principales prevenciones estaban el confinamiento domiciliario —con salidas estrictamente necesarias—, el cierre de comercios y establecimientos no esenciales, la limitación de movilidad, suspensión de las clases, la toma de control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por su puesto, la cancelación de las competiciones deportivas. Todos y cada uno de los deportes (fútbol, baloncesto, tenis, balonmano...) fueron suspendidos.

En consecuencia, tanto la Primera División (LaLiga Santander) como la Segunda División(LaLiga Smartbank) y el resto de categorías quedaron paralizadas hasta nueva orden o aviso del Gobierno. Todas estas actividades de toda índole temática se tuvieron que adaptar a una nueva vida totalmente distinta. A la vuelta, las consecuencias en todas ellas fueron diferenciales, con muchos cambios y restricciones que transformó el fútbol de un deporte de contacto, emociones y momentos compartidos a una especie de juego de aislamiento, con un distanciamiento evidente entre el club y la afición, y entre los propios futbolistas. Tanto es así que la Bundesliga alemana —la primera gran liga de fútbol en reanudar su temporada— en ese derbi del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04, se vieron los primeros pasos de ese fútbol frío y apático. Sin duda, lo que más sorprendió a todos de aquel encuentro fue la no celebración conjunta de los jugadores en cada gol, cada uno festejaba los tantos a distancia. También se prohibieron los saludos de mano, fotografías grupales previas, el distanciamiento social entre los futbolistas del banquillo y con mascarillas, y sobre todo, los partidos eran a puerta cerrada.

Un derbi del Ruhr (Dortmund-Schalke) marcado por la pandemia del Covid-19 / Bundesliga

El derbi del regreso a puerta cerrada

Y... finalmente llegaría la hora de retomar las competiciones de fútbol en toda España, pero bajo unas reglas distintas, con una serie de acciones que se llevaron a cabo por seguridad durante todos estos encuentros hasta su posterior vuelta a la normalidad. Aquel regreso de LaLiga pospandémica llegó por todo alto, con un derbi sevillano Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán. Tres meses después volvía rodar el balón en la máxima competición española, con esas ganas e ilusión del primer día, aunque respetando de forma exhaustiva todas y cada una de las pautas establecidas por el gobierno central y autonómico de cada lugar. Con la jornada 28 ya en marcha, Valencia y Levante volvieron a dinámica deportiva con una de las rivalidades más importantes del campeonato: el gran derbi valenciano entre granotas y blanquinegros. Tras el pistoletazo de retorno de la competición entre los equipos andaluces, ese viernes 12 de junio de 2020 se retomaba otro rivalidad en Mestalla, apasionante y eléctrico como siempre, pero con esa particularidad de ser a puerta cerrada, sin la presencia del muro valencianista y sin la presión de los granotas como visitantes.

El encuentro, igualado desde el comienzo, terminó en empate 1-1, con ambos goles en el tramo final del partido: el de Rodrigo Moreno, en el 89; y el de Gonzalo Melero, de penalti, en el 98. Sin duda, ese día cambió la forma de ver los derbis por completo: sin ese calor de la afición, sin los gritos y aplausos desde la grada y sin esa vibración y tensión propia de los grandes días, tanto previos como posteriores. No obstante, ese derbi desentrañó y desenmascaró todas las emociones que se viven en un partido de fútbol, especialmente este, de alto voltaje. Esto se debe a que un partido sin gente en las gradas, significa poder escuchar todos y cada uno de los comentarios, directrices y celebraciones de los jugadores y entrenadores a corta distancia, es decir, percibirlos visual y auditivamente a la perfección. Incluso los pitidos y reacciones de los árbitros se escuchaban. Un ambiente helado, pero con los sentimientos a flor de piel, especialmente tras ese minuto de silencio desolador en homenaje a las víctimas por la enfermedad.

Por su parte, los de Paco López venían de empatar 1-1 contra el Granada en el Ciutat de València, ese domingo 8 de marzo antes de que se cancelara la Liga de forma oficial. Además, se encontraban cómodos en la clasificación: iban 13º, con 33 puntos y a ocho puntos del descenso. El técnico de Silla, en su tercera temporada (2019-20) en el Levante, volvió a salvar al conjunto granota un año más, quedando finalmente 12º, con 49 puntos. El míster levantinista que, recogió una dura papeleta tras el despido de Muñiz, logró la permanencia ese mismo año (2017-18) y en la siguiente campaña (2018/19), quedando en la decimoquinta posición en ambas. Además, los de Orriols venían de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos.

En cambio, en el Valencia CF la situación era diferente. Aunque llegaban bien posicionados al derbi: 17º, con 42 puntos, solo habían ganado un partido de los últimos cinco. Pero, estos números empeorarían aún más, dejando a Albert Celades al borde del despido. Esto se debe a que tras el reinicio de la pandemia, el equipo blanquinegro únicamente sumó cuatro puntos de 15 posibles, con tres derrotas, un empate y una victoria. De hecho, los valencianistas terminarían quedando 9º, con 53 puntos y fuera de competiciones europeas. Tal fue la delicada situación deportiva que el técnico catalán no llegó a terminar la temporada (11 de septiembre - 29 de junio de 2020), sustituido a casi un mes de finalizar la competición por Voro.

El derbi del regreso de la Liga terminó con empate 1-1 entre valencianistas y granotas en Mestalla / Valencia CF

Nueva temporada: nuevo derbi a puerta cerrada

Pero los derbis valencianos a puerta cerrada no quedaron ahí... La nueva temporada 2020-21 continuaría bajo la misma estela que la anterior. Además, al retomar más tarde la competición, la siguiente campaña empezaría un mes más tarde: a principios de septiembre. Para Valencia y Levante no había tiempo para relajaciones, ya que, a la vuelta de la esquina (tres meses después), jugarían otro derbi, pero con el mismo requisito anterior: sin público. La jornada 1 arrancaría con un nuevo enfrentamiento Valencia-Levante, en Mestalla, un domingo 13 de septiembre a las 21:00 horas. Esta vez eran Paco López y Javi Gracia (llegó el 27 de julio) los que se medirían las caras en este gran duelo a primera de cambio.

Otra vez... otro derbi que no dejaría indiferente a nadie. En aquel partido, el Levante se pondría por delante en el minuto 1 tras un golazo de Morales, en un primer revés granota al que supo reponerse inmediatamente después del cuadro valencianista. En el minuto 12, responderían con un testarazo de cabeza de Gabriel Paulista en un córner. Pero en el ecuador de la primera mitad llegaría otra obra de arte del comandante, con varios regates y una definición directa a la escuadra, imparable. No obstante, nuevamente llegaría el zarpazo del Valencia con el tanto de Maxi Gómez en el 39. Un continuo intercambio de golpes que terminaría por decantarse hacia el lado de los de Mestalla. Aunque el encuentro estuvo marcado por la igualdad y las múltiples ocasiones entre ambos equipos, los de Javi Gracia sentenciarían el encuentro con dos transiciones resueltas por Manu Vallejo en el tramo final del partido. Un combativo 4-2 que pondría final a otro derbi fulgurante, aunque con las gradas totalmente vacías.

Manu Vallejo celebrando uno de los tantos ante el Levante UD / Valencia CF

Tercera vez consecutiva sin gente

Esta misma temporada, en esa vuelta del derbi valenciano en el Ciutat de València, esta vez el Levante venció por 1-0 a su máximo rival con ese solitario gol de Roger Martí. La venganza a esa goleada por 4-2 estaba servida. Sin embargo, la rivalidad volvió a tener lugar a puerta cerrada, por tercera consecutiva. El conjunto granota terminaría ese año 14º, con 41 puntos; y los valencianistas 13º, con 43, es decir, una separación mínima entre ambos clubes (de dos puntos). Además, este fue un año histórico para los de Orriols, ya que alcanzaron las semifinales de la Copa del Rey, la segunda de toda su historia.

La hoja de ruta fue eliminar en octavos al Valladolid, en cuartos al Villarreal —con gol de Roger en el 120 de la prórroga— hasta caer en la siguiente fase, a doble partido (ida y vuelta) ante el Athletic Club. El primer partido terminó con 1-1 en San Mamés, y el segundo con derrota por 0-2 del Levante en el Ciutat. A pesar de no haber público en las gradas, es una campaña muy recordada por todos los levantinistas. En cambio, en Mestalla seguían esas dudas y dificultades deportivas, con una crisis de rendimiento y resultados evidentes. Tanto es así que el 27 de mayo de 2021 llegó Bordalás en sustitución de Voro González, antes recambio del despedido Javi Gracia. El tercer entrenador en dos años desde la marcha de Marcelino.

Vuelta a la normalidad... también en los derbis

Y por fin, la vuelta a la normalidad. Ese mismo año, Sanidad acordó el regreso de los aficionados a los estadios: entre el 30% y el 40% de aforo. "En la reunión de hoy se ha llegado a un acuerdo con las Comunidades Autónomas sobre el aforo en los eventos deportivos de la liga de fútbol profesional, la liga de baloncesto y otros eventos deportivos que puedan celebrarse desde el 13 de agosto hasta finales de este mismo mes". Por tanto, en la temporada 2021-22 volvió el público a las gradas, un pilar fundamental que se echaba muy en falta. Sin ellos, el fútbol carece de sentido. La competición liguera echó a andar de nuevo con el espíritu de los aficionados, aunque con esas condiciones en el público asistente al encuentro.

Finalmente, el 1 de octubre de 2021, los estadios recuperaron el 100% del aforo en LaLiga. El siguiente derbi valenciano, el 20 de diciembre de 2021, se jugó con el público al completo: los granotas abarrotaron de nuevo, con confianza y pasión, las gradas de Ciutat de València. No obstante, Bordalás le ganó a la partida a Alessio Lisci, con esa victoria 3-4 y una remontada previa a ese 2-0 inicial de Campaña y Roger Martí. Aquel encuentro tuvo una asistencia de 18,851 personas.