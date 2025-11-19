Alexia Putellas regresa a Orriols

La reina regresa Orriols. Este domingo (18:00 // DAZN) el Levante UD recibirá en el Ciutat de València al FC Barcelona. Ese partido supondrá el reencuentro entre Alexia Putellas y la afición que un día fue suya. Porque sí, antes de liderar al conjunto culé con su visión de juego, agilidad con el esférico y puntería pese a ser mediocentro —es la máxima goleadora de la historia del Barça Femení con 218 goles—, la doble Balón de Oro brilló con la camiseta del Levante. Por circunstancias de la vida el camino fue corto, solo de una temporada. Pero en esa campaña, la 2011-12, comenzó a florecer la jugadora que hoy en día conocemos. La que ha derribado barreras y roto techos de cristal. La referente de miles de niñas y niños.

El Levante UD tiene el lujo de poder decir que grandes leyendas han defendido su escudo. Y una de ellas es Alexia Putellas. La futbolista de Mollet de Valles aterrizó en la capital del Turia en 2011, con apenas 17 años y con la medalla de oro del Europeo colgada en el cuello —campeonato en el que anotó un doblete en las semifinales frente a Islandia—. A nivel club, si en la temporada anterior no llegó a despuntar con el RCD Espanyol, ya que tan solo sumó tres goles, con el Levante le sonrió el acierto. Bajo las órdenes de Antonio Contreras, quien la colocaba como extremo izquierda, lo jugó prácticamente todo —34 partidos— y marcó 15 goles. Tal fue su impacto, que en su primera —y última— temporada en el Levante se convirtió en la máxima goleadora del equipo, seguida por Andrea Estaban con 12 dianas.

Antonio Contreras predijo el futuro

"Todo el mundo hablaba de su zurda, pero yo la insistía en trabajar la diestra. Siempre le decía, de broma, que la tenía sólo para subir escaleras. Entrenó mucho en este aspecto y se convirtió prácticamente en ambidiestra. Recuerdo cuando fichó después por el Barcelona que me llamó un día para contarme que le habían preguntado si era diestra", recordó el exentrenador granota en una entrevista con MARCA. "Un día que jugábamos en Barcelona, estábamos en la charla previa en el hotel y por la ventana se veía uno de esos carteles gigantes que cuelgan de la fachada de un edificio. Tenía la foto de Messi y algún otro jugador del Barça. Yo les dije a todas: 'Un día será Alexia quien esté en un cartel así'. Todas se echaron a reír y ella se sonrojó", añadió.

Pese a sus grandes actuaciones sobre el verde, ese año fue muy agridulce para la futbolista molletense: su padre falleció repentinamente en mayo de 2012. Nadie está preparado para un golpe así. "Fue un palo muy duro porque nos pilló a todos por sorpresa. Alexia es muy familiar y estaba muy ligada a Jaume", reconoció Contreras. “Debutaba en Primera División, tenía minutos, estaba en un gran momento… y de golpe perdió a su padre. Fue durísimo. Las más veteranas nos volcamos con ella: la animábamos a estudiar, a salir, a buscar apoyo", confesó Ruth García, con quien coincidió tanto en el Levante como en el Barça.

Alexia entre leyendas levantinistas

En la temporada que Alexia Putellas vistió la elástica levantinista compartió vestuario con emblemas como Mariví Simó, una jugadora que se crio en la cantera, que jugó 18 temporadas en el club de su vida, en el cual continúa vinculada a día de hoy. También coincidió con Andrea Esteban, actualmente entrenadora del Deportivo Alavés, rival del Barça en los octavos de final de Copa de la Reina; la defensa Ruth García, ahora directora del fútbol femenino; y Sandra Paños, portera que, como granota, llegó a marcar un gol desde medio campo contra el RCD Espanyol.