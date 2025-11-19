SUPERencuesta derbi: ¿Quién es mejor, Danjuma o Carlos Álvarez?

Arnaut Danjuma y Carlos Álvarez representan dos maneras de entender el fútbol, dos perfiles opuestos que, sin embargo, comparten un mismo peso específico en sus equipos. El derbi valenciano se presenta como un duelo marcado por sus talentos, por su influencia y por la creciente dependencia que tanto Valencia como Levante han desarrollado hacia ellos. Jugadores distintos, sí, pero igualmente determinantes en un partido que exige liderazgo, personalidad y la capacidad de aparecer cuando el contexto más aprieta.

Ismael Bocanegra

Dos estilos, dos mundos… y un impacto similar

Danjuma, explosivo, imprevisible, eléctrico y a veces anárquico, ha devuelto ilusión a una afición que llevaba tiempo sin encontrar un futbolista capaz de desbordar, crear peligro y romper el guion establecido. El neerlandés, que llegó con la mochila de varios años complicados, ha encontrado en Mestalla un escenario donde se siente cómodo, respaldado y querido. Su conexión con la grada ha sido tan inmediata que incluso fue ovacionado tras fallar un penalti contra el Oviedo, un gesto que habla tanto del futbolista como del clima de entrega mutua que se ha generado en muy pocos encuentros.

En el otro lado, Carlos Álvarez simboliza lo contrario: pausa, criterio, creatividad y un talento asociativo que ha convertido al Levante en un equipo reconocible. El futbolista de Sanlúcar la Mayor posee una zurda que marca diferencias, elegante, precisa y con una capacidad innata para iluminar el juego. Es el heredero natural de ese dualismo futbolístico que en Orriols se vivió con el llamado “Maradona de Orriols”, una figura que ayudó a devolver al Levante a Primera División y con la que comparten el mismo impacto emocional y deportivo.

El partido que los necesita

Mientras Danjuma busca reivindicarse y reafirmar que puede ser el líder ofensivo del Valencia en un momento de dudas colectivas, Carlos llega como la brújula del equipo granota, el futbolista que hace funcionar a un Levante que depende de su claridad para competir en la élite.

En un derbi donde ambos clubes necesitan oxígeno, puntos y señales de vida, serán ellos dos quienes deban asumir el foco. Dos caminos diferentes, dos estilos irreconciliables… pero una misma responsabilidad: decidir un partido que puede marcar el rumbo inmediato de Valencia y Levante.